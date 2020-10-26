  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yeni Delhi'de maaşları ödenmeyen doktorlar iş bıraktı
Aktüel

Yeni Delhi'de maaşları ödenmeyen doktorlar iş bıraktı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 14:29:22 -
Yeni Delhi'de maaşları ödenmeyen doktorlar iş bıraktı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki hastanelerde maaşları ödenmeyen sağlık çalışanları iş bırakma eylemi düzenledi.

Ülke basınındaki habere göre, Yeni Delhi'deki hastanelerde doktorlardan bazıları haziran ayından bu yana maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle açlık grevini sürdürürken, diğerleri de iş bırakma eylemi yaptı.

Yerleşik Doktorlar Derneğinden yapılan açıklamada, pandemi döneminde zor koşullarda çalışan sağlık çalışanlarının durumunun hükümet tarafından görmezden gelindiği, yetkililerle yapılan görüşmelerin sonuç vermediği ifade edildi. Açıklamada bu duruma çözüm bulunmazsa, açlık grevi ve iş bırakma eyleminin süreceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastanesi Hindu Rao'daki doktorlardan bazıları birkaç gün önce açlık grevine başlamıştı. Hindu Rao'da doktorlar ve sağlık personeli, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle 6 Ekim'de greve gitmişti.

Yerleşik Doktorlar Derneği, eyalet başbakanı ve sağlık bakanına, Hindu Rao Hastanesindeki durumu kınayan bir mektup göndermişti.

Karnataka eyaletinde yaklaşık 5 bin doktor da iki hafta önce daha iyi bir maaş politikası talebiyle greve gitmişti.

Başkent yönetimi, son zamanlarda sağlık çalışanlarının grev ve protestolarının artmasının ardından 4 Ekim'de sağlık hizmetleriyle ilgili "greve gitmeyi, iş birliğinden kaçınmayı, itaatsizlik veya işin reddini" yasaklayan bir emir yayımlamıştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 480 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 119 bin 14'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 45 bin 148 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 909 bin 959'a çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Gündem

Ne Gül, ne Babacan ne de Yavaş! Ahmet Hakan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gazeteci Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının AYM eski Başkanı Haşim Kılıç olduğunu iddia et..
Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi
Dünya

Türkiye ile imzalanan anlaşmalar etkilenecek mi? Libya'dan açıklama geldi

Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri görüşmelerinde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklamalarda bulunan Libya Savunma Bakanlığı ve Libya De..
Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!
Dünya

Azerbaycan ile Ermenistan'dan flaş karar!

Azerbaycan ve Ermenistan yarın saat 8'den itibaren geçerli olacak geçici insani ateşkes konusunda anlaştı
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay