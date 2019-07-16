YALOVA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik. Bu sektörlerde atılımı sağlamak üzere, lojistikten insan kaynağına, eğitimden dijital dönüşüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede yatırımlar yapacağız." dedi.

Varank, Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersan Tersanesi'nde Kanadalı "Ocean Choise International" firması için inşa edilen "Calvert" isimli Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi'nin denize iniş töreninde, geminin inşasında emeği geçen tersanenin tüm çalışanlarını ve yatırımcıları kutladı.

Bugün bir gemiyi değil, tabiri caizse yüzer bir fabrikayı denize indirdiklerini belirten Varank, ham maddenin elde edilmesinden paketlenmiş son mamule varıncaya kadar, ürünün tüm aşamalarının bu gemide hayat bulduğunu vurguladı.

Varank, bunun Türk tersaneciliğinin ve gemi mühendisliğinin ulaştığı seviyeyi göstermesi bakımından son derece gurur verici olduğuna dikkati çekerek "Tersan, son 10 senede bir çok ilke imza attı. LNG ile çalışan kargo gemisinden, hibrit feribotlara, yolcu gemilerinin üretimine kadar pek çok alanda büyük işler başardı. Yine burası, fabrika balıkçı gemileri ve elektrikli feribotlarda dünyanın önde gelen tersanelerinden biri konumuna geldi. Tabi burada takım çalışmasının ne denli önemli olduğunu görüyoruz. Burası, bünyesinde 3 bin 800 kişiyi barındıran, işçisinden mühendisine yöneticisine kadar herkesin tek bir amaç uğruna alın teri döktüğü bir ekmek kapısı." ifadelerini kullandı.

- "Gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz"

Bugün denize indirilen gemideki yerlilik oranının yüzde 55i aştığını anlatan Varank, şöyle konuştu:

"Yani yalnızca gemi sanayine değil, sanayimizin diğer alt sektörlerine de hizmet eden bir yapıdan söz ediyoruz. Kullanılan yerli ürün oranı arttıkça, sanayimizin diğer alt sektörleri de buradan besleniyor ve büyüyor. Burada geliştirilen bir teknoloji, başka sektörlere de katkı sağlıyor ve verimlilik artışı olarak ekonomimize geri dönüyor. Hükümet olarak hem istihdama olan katkısı hem de ürettiği yüksek katma değerden ötürü gemi inşa yatırımlarına önemli destekler sağlıyoruz. Bugün bu alanlarda küresel rekabette söz sahibi olan işletmelerimiz varsa, bunun temelinde izlediğimiz bilinçli ve planlı politikalar var. Bu politikalara da sizlerin huzurunda kısaca değinmek istiyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, gemi inşa yatırımlarını, yatırım teşvik uygulamalarımızla destekliyoruz. Bu kapsamda son 7 senede 329 gemiye teşvik belgesi düzenledik, bu projelerin 224 tanesi de tamamlandı."

- "Lider olmak Ar-Ge'ye yapılan yatırımlarla mümkün"

Varank, tersanelerde gemi inşasında kullanılan sac, motor ve pervane gibi tüm malzemeler için KDV istisnası ve gümrük vergisi muafiyeti sunduklarını belirterek, "Ayrıca istihdam edilen işçiler için de 18 ay boyunca sigorta primi işveren hissesi desteği sağlıyoruz. Bunların yanı sıra, tersanelerimiz bakanlığımızca sunulan Ar-Ge teşvikleri ve TÜBİTAK desteklerinden de faydalanabiliyor. Nitekim Tersan da hem yatırım hem de Ar-Ge teşviklerimizden etkin bir şekilde yararlanan firmalarımız arasında. İşte 2017 yılında kurduğunuz ve 100'e yakın kişinin istihdam edildiği bir Ar-Ge merkeziniz var. Bu merkezde kurumlar vergisi muafiyeti, gelir vergisi stopaj teşviki, sigorta prim desteği ve damga vergisi istisnası gibi bir çok destek sunuyoruz." diye konuştu.

Ar-Ge'ye yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını vurgulayan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Günümüz dünyasında, alanında lider olmak, öncü olmak ancak ve ancak Ar-Ge'ye yapılan yatırımlarla mümkün olabilir. Biz istiyoruz ki nice Tersan'lar sanayi ekosistemimizde kendine yer bulsun, büyüsün, gelişsin ve ülkemizi küresel arenada üst basamaklara taşısın. Tabi bunu istemek yetmiyor, planlı ve programlı bir şekilde çalışmak, gayret etmek gerekiyor. İşte 11. Kalkınma Planımız da bu gayretin en somut göstergesi ve teminatıdır. Planı bir bütün olarak rekabetçi sanayiyi ve verimliliği merkeze alarak kurguladık. Yeni büyüme hikayemizi sanayi ve teknolojiyle yazacağız. Öncelikli sektörlerimizi belirledik. Bu sektörlerde atılımı sağlamak üzere, lojistikten insan kaynağına, eğitimden dijital dönüşüm alanlarına kadar geniş bir yelpazede yatırımlar yapacağız. Bunu yaparken dış yatırımcılara da kapılarımız ardına kadar açık olacak. Bu noktada yerli-yabancı ayrımımız yok. Ülkemizde katma değerli üretim yapmak isteyen, istihdam sağlayan her bir yabancı yatırımcı, bizim için kendi firmalarımız kadar değerlidir."

- "Dış ticaretimizin çok büyük bir bölümünü deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz"

Bakan Varank, Sanayileşme İcra Kurulu'nun kurulacak olmasının kalkınma planıyla filizlenen en temel politikalardan biri olduğunun altını çizerek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kurula Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Yani sanayide dönüşüme ilişkin alacağımız her karar, devletimizin en üst makamlarınca takip edilecek, sahiplenilecek. Kısacası bu kalkınma planıyla topyekün bir sanayi ve teknoloji seferberliği başlatıyoruz. Varmak istediğimiz hedeflere rekabetçi üretim ve yüksek istihdamla varacağız. Geçtiğimiz hafta sanayi üretim verileri açıklandı. 2018 Ağustos'unda yaşadığımız dış şokun etkilerini silmeye başladık. Üretimin öncü göstergeleri ve ekonomiye olan güven yeniden canlanmaya başladı. Bu durumda bu canlılığı daimi hale getirmek ve istihdamı artırmak hepimizin vazifesidir. Ülke olarak güçlü bir üretim altyapısına sahibiz. Bu gücü daha da artıracak, ülkemizi geçici dalgalanmalara karşı koruyacak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Bugün denize indirilecek geminin Kanada'ya ihraç edileceğini bildiren Varank, "Kanada, pek çok uluslararası platformda uyum içinde çalıştığımız ülkelerden biri. Her iki ülke ticaret ve yatırım alanında önemli bir potansiyele sahip. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Geçen ay düzenlenen G-20 zirvesinde imzaladığımız Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) mutabakat zaptı bu yönde atılmış güzel bir adım." dedi.

Mustafa Varank, Türkiye'nin deniz ticaretinin ana rotalarında bulunan bir deniz ülkesi olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzakdoğu-Avrupa ana deniz rotasına yakın olmamızın yanı sıra, Karadeniz-Akdeniz deniz ticaretinin de göbeğinde yer alıyoruz. Dış ticaretimizin çok büyük bir bölümünü deniz yoluyla gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bizler limanlarımızı ve tersanelerimizi, ihracatımızın can damarları olarak görüyoruz. Buradan hem yerli hem yabancı yatırımcılara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye, tersanecilikte, gemi sanayinde, deniz yolu ticaretinde bir fırsatlar ülkesidir. Bugün denize indireceğimiz bu gemi ülkemizin ulaştığı yerli ve milli sanayinin, teknolojinin ve yetişmiş insan kaynağının en somut ürünlerinden birisidir."

Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Paksu da geminin teknik donanımı hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Ocean Choise International adına konuşan Blaine Sullivan ise bu alanda ilk gemiye sahip olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, geminin inşasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından "Calvert" isimli gemi dualarla denize indirildi.

Törene, Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, Altınova Kaymakamı Ahmet Regaip Özyiğit, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Yalova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (YTSO) Tahsin Becan, AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar ve davetliler katıldı.







