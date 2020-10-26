Yeni bölgelere açılacağız, müşteri adedimizi arttıracağız! Her alanda atılım halindeyiz

Buğra Kardan

Dijital operatör Turkcell, yeni ve yerli servislerini dünyanın dört bir yanına taşımak için elinden geleni yapıyor. İhracatını arttırmayı odağa alan operatör, tanıtım çalışmalarına ağırlık veriyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, gerek bu çalışmalar gerek 5G yatırımları gerekse pandemi döneminde öne çıkan dijital servisleriyle ilgili editörümüz Buğra Kardan’a açıklamalarda bulundu. Kardan’ın sorularına Erkan’ın verdiği yanıtlar şöyle:

Trafikte rekor artış

Pandemi döneminde ve yeni normalde telefon ile veri trafiğiniz nasıl şekillendi?

Evlerimizden dışarı adım atamadığımız dönemlerde veri kullanımı önemli oranda arttı. Biz, bu dönemde toplam internet trafiğinde yüzde 50’lere varan bir artış kaydettik. Sabit şebekemizde bazı saatlerde yüzde 110’luk artışlar yaşandı. Bu artışlarla birlikte 2020 yılının ikinci çeyreğinde 4.5G’de kişi başı ortalama data kullanımı 13.9 GB’a çıktı. Alışverişin e-ticarete kaymasıyla birlikte dijital kanallarımız üzerinden gerçekleşen cihaz alımları da rekor kırdı. Yine bulunduğu konumda fiber altyapı olmayan ama yüksek hızda internet ihtiyacı olan müşterilerimiz için geliştirdiğimiz Superbox cihazımıza da talep yağdı. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox’ın toplam müşteri sayısı 500 bini buldu.

Görüntülü görüşmeyi sevdik

Zorlu dönemde görüntülü görüşmeye ve dijital uygulamalarınıza ilgi ne oranda arttı?

Sadece bir mesajlaşma uygulaması olmaktan çok daha fazlasını sunan iletişim ve yaşam platformumuz BiP üzerinden görüşme süresi yüzde 90 artarak 29 milyon dakikaya ulaştı. Görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400’lük artışla 25 milyon dakikayı buldu. Dijital platformlarımızdan TV+ da büyük ilgi gördü. Pandemi döneminde de TV+’ın aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, mobil uygulamasında geçirilen süre ortalama 70 dakikaya ulaştı. Dijital yayıncılık platformu Dergilik’te makale okunma sayısı, pandeminin yoğun olduğu aylarda katlandı. Ve Dergilik, aylık 5 milyon makale okunma sayısına ulaştı. Öbür taraftan yapay zekâ teknolojisi sayesinde selfie çeken kullanıcılara modlarına göre şarkı listesi öneren fizy’de yayınlanan konserler yaklaşık 1.7 milyon kez izlendi.

Mühendislerimiz çalışıyorlar

Dijital ihracatınız nasıl gidiyor? Şu anda kaç ülkeye satış yapıyorsunuz?

Corona virüsü (Covid-19) tehdidi, bir ülkenin yerli teknolojilere yaptığı yatırımın önemini net şekilde ortaya koydu. Biz de bu hakikati görüyor ve bin 300’e yakın mühendisimizle kendi dijital servislerimizi ve uygulamalarımızı ortaya koyuyoruz. Bu servis ve uygulamaları başlattığımız dijital ihracat hamlesiyle 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz. İnanın, şu anda pek çok ülkeden operatörler “Gelin dijital altyapımızı kurun, birlikte işletelim” diyor. Artık anahtar teslimi dijital operatör kurulumları bile yapabiliyoruz. Bu alanda güçlü büyümemizi bütün hızıyla sürdürüyoruz. İddialıyız da. İnşallah, önümüzdeki dönemde hem faaliyet gösterdiğimiz ülke sayısını artıracağız. Bulunduğumuz ülkelerde müşteri adedimizi, ihraç ettiğimiz ürün sayısını çoğaltacağız.

İlave adımlar atacağız

Toplam yatırım tutarınız nedir? 2020 ve 2021 için yatırım planlarınız nelerdir?

Bu topraklardan çıkan bir şirket olarak Türkiye’den kazandıklarımızı Türkiye’ye yatırıyoruz. Turkcell olarak kuruluşumuzdan bu yana lisans bedelleri, kule ve baz istasyonları, fiber ekipmanları, veri merkezleri ve yerli dijital ürünler de dahil olmak üzere ülkemize 50 milyar liralık yatırım yaptık. Bu rakam her geçen gün artıyor. 50 milyarın yarısından fazlasını son 5 senede yaptık. Önümüzdeki 3 senede de 16 milyar lira daha yatırım yapmayı planlıyoruz. Öte yandan Dijital İş Servisleri şirketimiz ve temassız ödeme altyapısı sunan techfin çözümlerimizde 3 senelik stratejik planımızı açıklamıştık. İçinde geçtiğimiz pandemi dönemi de bu odak alanlarına yatırım yapmanın ne kadar doğru olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Bu durum rakamlarımıza da yansıdı. Dijital İş Servisleri şirketimiz 2019’da yüzde 44, 2020’nin ilk 6 ayında ise yüzde 25 büyüdü.

Faaliyetlerimiz devam edecek

2020’nin geri kalanında ve 2021’de odak alanlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin dijital dönüşüm yolculuğunda çalışmalarımız sürecek. 5G, yapay zekâ, Endüstri 4.0, nesnelerin interneti, büyük veri ve siber güvenlik yatırım yapacağımız konular arasında yer alacak.

Verilerimizi koruyoruz

Veri merkezleriniz ne amaçla, hangi görevleri görüyorlar?

Günümüzün petrolü veri. Veri güvenliği milli mesele. Her ülke kendi verisini kendi tutmak istiyor. Biz de yıllardır bunun önemine işaret ediyoruz. Ülkenin dört bir yanında açtığımız veri merkezleriyle geleceğimizi güvenli ellerde tutuyor ve çağın en kıymetli gücü olan bilgiye sahip çıkmak için tüm teknolojik altyapımızı en üst seviyede kullanıyoruz. Bu amaçla yaptığımız yatırımlarla ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Ayrıca siber güvenlik operasyon merkezimizle de hem müşterilerimize koruma sağlıyor hem kurumlara özel koruma çözümleri sunuyoruz. Burada görev yapan 100’den fazla siber güvenlik uzmanımız 7/24 izleme yaparak, olası siber ataklar öncesinde gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.

Sıra Çorlu'ya geldi

Veri merkezi yatırımlarınız ne durumda?

Turkcell olarak uzun zamandır ülkemizin verisinin ülke içinde kalması için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu amaçla yeni nesil veri merkezlerine 2 milyar liradan fazla yatırım yaptık. Gelinen aşamada Türkiye’nin en büyük veri işletmecisi konumundayız. Geçtiğimiz sene Ankara’da Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplamda 33 bin 500 metrekare beyaz alana ulaştık. Bu veri merkezimiz, yeşil bina ve çevreye uyumlu olduğunu belgeleyen ‘Leed Gold’ sertifikasına da sahip. Birçok noktasında milli ürünler kullanılan veri merkezlerimizde yerli üreticilerce geliştirilen iklimlendirme sistemleri, kabinetler ve güç kaynakları hizmet veriyor. Ayrıca otopark üzerine yerleştirilen solar panellerden güneş enerjisiyle kendi elektriğini kendi üreten Türkiye’deki ilk veri merkezi olma unvanına sahip ve yerlilik oranı yüzde 75 olan Ankara’daki bu yeni nesil veri merkezlerimize yakın bir zamanda bir yenisini daha Çorlu’da eklemeyi hedefliyoruz. Bu yatırımımızla birlikte toplam beyaz alan kapasitemiz 39 bin 500 metrekareye çıkacak.

5G’de de öncü konumdayız

5G’ye yönelik çalışmalarınız nasıl gidiyor?

Türkiye’nin Turkcell’i olarak teknolojideki öncü rolümüzü 5G’de de sürdürüyoruz. Mevcut güçlü altyapımız şüphesiz 5G’ye geçişimizi kolaylaştıracak. Ancak burada önemli olan Cumhurbaşkanımızın “Yerli 5G teknolojisi altyapısını kurmadan 5G’ye geçemeyiz” şeklindeki açıklamasında olduğu gibi milli şebeke ekipmanlarının geliştirilmesi. Biz 5G çalışmalarımızın başından beri bu hassasiyeti gözeterek çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Yeni projeler yolda

Yeni projelerinizden ve dijital uygulamalarınızdan da söz eder misiniz?

Biz, Turkcell olarak zaten stratejik önceliklerimiz içerisinde yer alan dijital servisler ve iş çözümleri alanlarında önümüze çıkan uygun fırsatları değerlendirmeye her zaman devam ediyoruz. Yenilikçi çözümleriyle öne çıkan dijital servislerimiz şu anda tüm dünyada kullanılıyor. Globalde diğer telekom operatörleriyle yaptığımız iş birlikleri sayesinde büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca dijital servislerimiz için yakın gelecekte büyük bir potansiyel görüyoruz. Bu alanda ülkemizde ve bölgemizde karşımıza çıkan, kullanıcı deneyimini arttıran ve müşterilerimize daha iyi hizmet vermemizi sağlayacak fırsatları değerlendireceğiz.

Ortak yatırım vurgusu

Öte taraftan ülkemizin 5G’ye geçişini tamamlayabilmemiz için çok ciddi bir fiber altyapı yatırımına ihtiyacımız var. Şu anda yaklaşık 250 – 300 bin kilometre uzunluğunda fiber hat bulunuyor ama bu yeterli değil. Sağlıklı bir şekilde 5G’ye geçişi sağlayabilmemiz için bunu yaklaşık 1 milyon kilometreye çıkarmamız lazım. Biz Turkcell olarak ilk günden itibaren ülkemizin kaynaklarının doğru ve verimli kullanılması gerektiği noktasında duruşumuzu ortaya koyduk ve her şirketin kendi altyapısını ayrı ayrı kurması yerine ortak bir altyapı ile ilerlememiz gerektiğini söyledik. Yaptığımız hesaplamalara göre 5G’ye geçiş için gerekli olan fiber yatırımını her şirket ayrı ayrı yaparsa yaklaşık 15-16 milyar dolarlık bir maliyet ortaya çıkıyor. Ancak hep birlikte ortak yaptığımız takdirde bunu yaklaşık 3-4 milyar dolara çözebiliriz.