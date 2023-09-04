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Medya Yeni bir televizyon kanalı geliyor! Sahipleri herkesi şaşırtacak
Medya

Yeni bir televizyon kanalı geliyor! Sahipleri herkesi şaşırtacak

Yeniakit Publisher
2023-09-04 13:43:00 -
Yeni bir televizyon kanalı geliyor! Sahipleri herkesi şaşırtacak

Yeni bir televizyon kanalı kuruluyor. TV100, Bizimev TV, Show Radyo, Radyo Viva ve Medyatava gibi kurumları bünyesinde bulunduran 3N Medya kanal kuracak.

Televizyon dünyasına bir yeni kanal daha eklenecek. ‘Tematik televizyon kanalı’ olarak izleyici ile buluşmaya hazırlanan kanalla ilgili detaylara belli olmaya başladı.

Televizyon dünyasındaki tematik kanallara bir yenisi daha eklenecek. 3N Medya’nın patronu Nejat Gülseven yeni bir televizyon kanalı için kolları sıvadı. Detaylara ise MedyaRadar ulaştı.

Tematik kanal olacak

Medyaradar’da yer alan habere göre, Yeni televizyon kanalı, eğlence ve dizilerin olduğu tematik bir kanal olarak yayın hayatına başlayacak. Hazırlıkların başladığı kanalın yeri de belli oldu.

Yeni kanal Mecidiyeköy’de yer alacak. Bunun için Nejat Gülseven, 12 bin metrekarelik bir bina satın aldı. Öte yandan gerekli ekipman ve ana kumandaların siparişinin de geçildiği öğrenildi.

Tarih belli oldu

Kasım ayına kadar tüm hazırlıkların tamamlanması planlanan kanalın Ocak 2024’te izleyici ile buluşması planlanıyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeni yıla bomba gibi girmeyi hedefleyen kanalın önemli dizi transferleri yaparak izleyici ile buluşmayı planladığı da kulislerde konuşulanlar arasında…

3N Medya bünyesinde TV100, Bizimev TV, Show Radyo, Radyo Viva ve Medyatava gibi kurumlar yer alıyor.

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