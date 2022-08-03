Yeni bir oyun mu dönüyor? KPSS vakasında derin şüphe

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiası sonrası Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi.

Konuyla ilgili Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, soruların internet ortamında yayınlanıp gazetelerde hiç haber olmamasını gündemine taşıdı.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Sözcü’ye ve Cumhuriyet’in internet sitelerine ve yazılı basında bulamadım. Ben yalan söylüyorlar demiyorum. Ben ilginç gelen yerleri söylüyorum. Zaten 2-3 gene çıkacak ortaya. Birileri diyecek ki, Tayyip Erdoğan, Halis Ayan’ı görevden alıyor. Sen daha soru da var mı yok muydu?... Bambaşka bir sebep olabilir. Benim merakım şu, sosyal medyada birebir yayınlanıyor. Ama gazetelerde yok. Birebir aynı olduğu ortaya çıkarsa ÖSYM sorumludur. Sosyal medyada gösterilen sorular tıpatıp aynı. Ama o dershanenin kitapçığından herhangi bir görüntü vermediler. Oturup bir soru hazırlamaktan aciz adamlar, gidip dershanenin sorusunu almışlar. Ya da o dershanenin reklamını yapmak için böyle bir şey yapmışlar. En iyi niyetle bunları söylüyorum" ifadelerini kullandı.