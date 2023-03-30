Yeni bir müteahhit skandalı daha ortaya çıktı: Sapasağlam binayı böyle yıkıma uğrattı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından bir kısım müteahhitler, deprem yönetmeliğine uymadan inşa ettikleri binalar binlerce insana mezar oldu.

Binalardan kar amacıyla malzemeden çalan veya ihmallere neden olan müteahhitlerin birçoğundan hesap sorulmaya başlandı.

BİR MÜTEAHHİT SKANDALI DAHA ORTAYA ÇIKTI

Müteahhitlerin usulsüzlük skandallarına bir yenisi daha eklendi. Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde inşaat şirketi sahibi Adnan A. isimli müteahhidin yaptığı binalar bazıları yıkılırken bazılarının ise yanındaki binalara zarar verdiği öğrenildi. Adnan A.'nın yaptığı binalar nedeniyle çok sayıda insanın hayatını kaybettiği belirtildi.

DEPREM YÖNETMELİĞİNE AYKIRI BİNA DİKİLDİ

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Müteahhit Adnan A.’nın inşa ettiği binaların Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yer alan 'deprem derzleri' esaslarına aykırı olduğu belirlendi.

Müteahhit A.’nın 2015 yılında inşa ettiği Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Gazikent 1 aparmanı ile Gazi Caddesi'ndeki 103 numaralı Gazikent 2 apartmanının, yanındaki Gazi Caddesi 101 numaralı sağlam apartmanı yıkıma uğrattığı öğrenildi.

(6 Mart 2007'de 26454 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik'in Ek'inde yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Esaslar.)

Deprem derz boşluğu bırakılmadı



Minimum derz boşluğu 6 metre yüksekliğe kadar 30 milimetre, 6 metreden sonraki her 3 metrede en az 10 milimetre boşluk bırakması gereken müteahhidin bu kurallara uymadığı belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, müteahhit A.’ın inşa ettiği Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki Gazikent-1 apartmanı ve Gazi Caddesi üzerindeki Gazikent-2 apartmanı, derz boşluğu (dilatasyon) bırakılmadan Gazi Caddesi üzerindeki 101 numaralı 25 yıllık 4 katlı komşu apartmana çimentolanarak inşa edildi.

(İnşaatın yapımı sırasında Google Maps tarafından kayda geçirilen görüntüde binaların arasına boşluk bırakılmadığı belirlendi.)

Komşu binadaki ailelerle ihtilaf yaşayan müteahhit Adnan A.'nın köpük olarak adlandırılan levhaları 2-3 sıra halinde göstermelik olarak yerleştirdiği tespit edildi.

Deprem sonrası alınan görüntülerde, köpüklerin yüksek giriş kat penceresinin üst hizasından itibaren dizildiği görüldü. Ayrıca köpüklerin tüm bina yüzeyine uygulanmadığı görüntülere yansıdı.

Alttan kolanlar kırıldı

Adnan A.’nın inşa ettiği binanın asılması nedeniyle, 101 numaralı komşu binanın kolonlarını kırdığı görüldü.

Deprem sırasında binaların üstten vurarak terastaki duvar ve kolona hasar veren yeni yapılar, alttan da çimentolanan kolonları çekmesi nedeniyle sağlam yapıyı 1 kat çökertti.

1 kat çöken 101 numaralı bina, depremden sonra temelden yaklaşık 1-1,5 metre yola doğru kaydı. Binada yüzde 5'e yakın bir eğilme yaşadı.

Sapasağlam bina: Duvarlarda çatlak bile izin yok

Deprem sonrası komşu binanın kolonları ve duvarlarında ne patlama ne de çatlak meydana gelmedi.

(Bina içerisinde duvarlarda çatlak bile yok.)

Depremde olağanüstü kurtuluş



Aileler, gece saat 4.17’de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depreme evlerinde yakalandı. Uzun süren depremle birlikte evin dükkan katı çöktü. Felaketten olağanüstü bir şekilde kurtulan vatandaşlar, merdivenlerin tahrip olması nedeniyle balkondan korkulukların yardımıyla binadan çıkabildi. 2 araç ise binanın altında kaldı.



Deprem öncesi alarm vermiş

Akcan'ın temeli kazısında sağlam binayı sarstığı da öğrenildi. Usülsüz inşa edilen bina, yerine oturdukça komşu binaya hasar verdi. Yönetmeliğe aykırı yapılan bina sonrası, yağışlı havalarda mağdurların evlerine su damlamaya başladığı öğrenildi.

Mağdur aileler adalet bekliyor

Mağdur ailelerin evlerinin başına gelenler deprem derz boşluklarının önemini gözler önüne serdi.

Daha önce adli ve idari şikayetlere rağmen işlem yapılmadığını ifade eden mağdur aileler, ihmal ve mağduriyete sebebiyet verenler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını bekliyor.

İlginç soru: Bu araba evin altına nasıl girdi?

Mağdurlardan Hasan Alpay, “Üniversiteden bir ekip geldi. Bizim arabamız da binanın altında kalmıştı. Gelen ekip, ‘Bu araba evin altına nasıl girdi’ diye konuştu. Böyle bir ilginç olay da yaşadık” dedi.

Kaynak: Haber7