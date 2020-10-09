Yeni bir kuş türü keşfedildi

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde kuşlar üzerine çalışmalarını sürdüren bilim insanları, çift cinsiyetli olan bir kocabaş kuşu tespit ederek ilginç bir keşife imza attılar. Araştırmacılar, bu kuşun son derece ender bulunan bir canlı olduğunu belirtti.

Bu durumunun asıl nedeninin, canlıların bir yarısının erkek, diğer yarısının dişi gibi davranması anlamına gelen genetik bir anomali olan 'Ginandromorfizm' olduğu aktarıldı.

Kuşun kanat ve kuyruğundaki tüylerin de hem dişilerde hem erkeklerde bulunan yapılara sahip olduğunu ifade eden araştırmacılar, bu çift cinsiyetli yapının sadece tüy durumunu etkilemediğini, beyin ve üreme organlarının da çift cinsiyetli olarak çalıştığını dile getirdi.

Daha önce 2015 yılında da bir çift cinsiyetli kocabaş türü kuş tespit edildiğine dikkat çeken ekip, bu çift cinsiyetli kuşun yaşamını olağan şekilde sürdürebildiğini kaydetti.