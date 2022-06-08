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Sağlık Yeni bir kanser ilacı deneyi: Kullanan hastaların tümünün tümörleri yok oldu
Sağlık

Yeni bir kanser ilacı deneyi: Kullanan hastaların tümünün tümörleri yok oldu

ABD'deki kanser tedavi merkezlerinden Memorial Sloan Kettering'de deneysel bir rektum kanseri ilacının 12 hastaya uygulandığı klinik deneyde, ilacı kullanan bütün hastaların kanser tümörleri yok oldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-08 10:20:00 - 2022-06-08 10:23:39
Yeni bir kanser ilacı deneyi: Kullanan hastaların tümünün tümörleri yok oldu

ABD’de eşi görülmemiş bir klinik deney yapıldı.

Bir düzine rektum kanseri hastası, 'dostarlimab' adı verilen deneysel bir ilacı aldıktan sonra tümörlerinin kaybolduğunu gördü ve hastaların hiçbiri tedaviden kaynaklı önemli yan etkiler yaşamadı.

Memorial Sloan Kettering'de çalışan Dr. Luis Alberto Diaz, "Bunun kanser tarihinde ilk kez olduğuna inanıyorum" dedi. Çünkü bu her hastanın olumlu sonuç verdiği ilk kanser denemesiydi.

Hastaların hepsinin olumlu durumunun devam edip etmeyeceğini ve ilacın farklı rektum kanseri türlerinde işe yarayıp yaramadığını söylemek için çok erken ancak uzmanlar sonuçların "büyük bir iyimserlik nedeni" olduğunu söylüyor.

New York’ta MSK Kanser Merkezi'nde yürütülen küçük araştırmanın ayrıntıları, New England Journal of Medicine'de (NEJM) 5 Haziran Pazar günü yayınlandı.

 

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