Yeni bir gerilim doğabilir! 'İran vatandaşlarımızı nehre atarak öldürdü' diyerek duyurdular

Afgan yetkililer, İran Sınır Muhafızları’nı geçtiğimiz cumartesi günü İran’a girmeye çalışan onlarca göçmeni boğarak öldürmekle suçladı. Kabil yönetimi olay hakkında soruşturma başlatılacağını duyururken Taliban da olaya karışanların cezalandırılmasını istedi.

Kabil Hükümeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Siyasi İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı başkanlığındaki bir heyetin olayı soruşturmakla ve gerekli tedbirleri almakla görevlendirildiği bildirildi.

Taliban da benzer bir olayın tekrarlanmaması için İran hükümetine sorumluların cezalandırılması çağrısı yaptı.

Kabil’deki üst düzey bir yetkili ilk soruşturmalara göre olayın, en az 70 göçmenin Herat’tan İran’a girmeye çalıştığı sırada meydana geldiğini ortaya koyduğunu söyledi. Söz konusu göçmenlerin darp edilerek Hari Nehri’ne atıldıklarını aktardı. Herat’taki bir hastaneden doktorlar, bazıları boğularak ölen Afgan vatandaşlarının cesetlerine ulaştıklarını söyledi.

57 Afgan nehre atıldı

Reuters’in haberine göre geçen cumartesi günü iş aramak üzere ülkeye girmeye çalışırken İran Sınır Muhafızları tarafından gözaltına alınan 57 Afgandan biri olan Nur Muhammed “İran askerleri işkence yaptıktan sonra bizi Hari Nehri’ne attı” dedi.

Kurtulanlar arasındaki bir diğer Afgan, Şir Ağa da sınırı geçmeye çalışan 57 kişiden 23’ünün nehirde boğularak can verdiğini aktardı. Ağa, “İran askerleri, kendimizi nehre atmadığımız takdirde bize ateş edecekleri tehdidinde bulundu” ifadesini kulandı.

Herat Meclis Üyesi Ahmed Karihi 12 kişinin sahile yüzebildiğini, 7 kişinin cesetlerine ulaşıldığını ve 31 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

İran hükümeti konu hakkında herhangi bir açıklamada bulunmazken İran’ın Herat Konsolosluğu, İran Sınır Muhafızları’nın çok sayıda Afgan göçmen işçiye işkence ederek nehre attığı yönündeki suçlamaları reddetti. Konsolosluk tarafından yapılan açıklamalarda İran sınır muhafızlarının herhangi bir Afgan vatandaşını gözaltına almadığı ifade edildi. İran’ın Kabil Büyükelçiliği yetkililerinin ise yorum yapmadığı bildirildi.