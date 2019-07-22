Yeni bir füzeyle saldırdılar! Muhalifler, Esed'in tankını 5 kilometre mesafeden havaya uçurdu

Rus ve İran destekli Esed rejimine karşı savaşan muhalif gruplar, son zamanlarda kullandığı silahlarla, Şam rejimine ağır kayıplar verdirmeye başladı.

Muhalifler önceki gün de Kuzey Hama'nın Sizar kasabasında, Suriye rejim ordusuna ait T-72 tankına ilk defa yeni bir füzeyle saldırı düzenledi.

Yaklaşık 5 kilometrelik bir mesafeden atılan bu yeni füze, Hama Vilayetinde park edilmiş olan hedefine ulaşmayı başardı ve rejim tankını havaya uçurdu.

Önceki füzenin modernize edilmiş hali

Şam'daki bir Suriye Rejim askeri kaynağına göre, ateşlenen tanksavar güdümlü füze muhtemelen yeni nesil ATGM'lerin bir parçası.

Kaynak, muhalifler tarafından kullanılan önceki ATGM'lerin, ateş edildiklerinde bu uzaklıklardan kullanılamadığını ekledi.

Esed, ağır kayıplar veriyor

Son aylarda İran ve Rusya'nın desteğine rağmen Esed rejimi başta İdlib ve Hama olmak üzere birçok cephede, muhalif gruplara karşı bir varlık gösteremiyor.

Bu ülkedeki yabancı gözlemciler ise, rejim karşıtı muhalif savaşçıların son zamanlarda edindikleri gelişmiş yeni silahları kullandığı ve birçok bölgede Esed güçlerine ağır kayıplar verdirdiğini öne sürüyorlar.