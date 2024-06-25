Ukrayna ordusunun Kırım'ın Sivastopol kentine yönelik füzeli saldırısı, Rus basını ve sosyal medya platformlarında misilleme çağrılarını alevlendirdi.

Misket bombası başlıklı ATACMS füzelerinin Sivastopol'de 2'si çocuk 4 sivili öldürdüğü, 100'den fazla kişinin de yaralanmasına yol açtığı ileri sürülüyor.

Saldırının ardından Rusya Savunma Bakanlığı, "Bu tür eylemler cevapsız kalmayacak" diyerek Washington ile Kiev'in eylemin baş sorumluları olduğunu kaydetti.

'Taş devrine döndürmeye hakkımız var'

ATACMS füzelerinin Kırım'da patlamaya devam ettiğini hatırlatan SvPressa yazarı Aleksander Sitnikov, Rusya'nın Ukrayna'yı 'taş devrine döndürmeye hakkı olduğunu' savundu.

Buna gerekçe olarak Amerikalıların Irak işgali sırasındaki sözlerini hatırlatan Sitnikov, şunları yazdı:

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"ABD'liler Irak'tayken düşmanın tüm enerji sistemlerini yok etmenin doğru olduğunu söylüyorlardı. Şimdi Amerikan füzeleri 'tarihi Rusya'yı vuruyor, ki bu bir yıl önce düşünülemezdi bile...

1991 yılında ABD Dışişleri Bakanı James Baker, Körfez Savaşı başlamadan önce Irak Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz'i Cenevre'de uyarmıştı. 'Anlaşmaya uymazsanız ülkeniz sanayi öncesi çağa döner' demişti.

Savaşın ilk saatlerinde Irak'ın elektrik üretim kapasitesinin yüzde 90'ından fazlası bombardımanla devredışı kaldı. 11 büyük enerji santrali ve 119 trafo merkezi kullanım dışı kaldı. Aralık 1990'da 9 bin MW olan üretim kapasitesi Mart 1991'de 340 MW'ye düştü.

Amerikalılar 'bu şiddet dalgasının kendilerini Taş Devri'nde bulan ve sonunda diktatörlerini deviren Irak halkının yararına olduğunu' söylüyordu. İşte bu söz, bugünün Ukrayna'sı için tam olarak söylenebilir."

"Hemen İHA'ları vuralım"

Rus askerî blog yazarları ise Ukrayna ve destekçisi ülkelere verilecek cevap konusunda bir dizi öneride bulunuyor. Çok takipçili Telegram kanalının sahibi, Rus savunma analisti Aleksey Vasilyev, "Karadeniz üzerinde düzenli olarak NOTAM yayınlayalım. İlan edilmiş yasakları ihlal edecek Amerikan Reaper ya da Hawk tipi SİHA'ları hemen vuralım" çağrısında bulundu.

Ukrayna ordusunun koordinat belirleme konusunda Batılı ülkelerle irtibatının zorlaştırılması gerektiğini kaydeden Vasilyev, aynı zamanda Kızıldeniz'de Amerikan-İngiliz savaş gemilerini hedef alan Husilerin de yoğun biçimde desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Yemen'de Husilere hedef belirleme konusunda yardım edin, çünkü bu iş, çöldeki adamlar için en zor görevlerden biri. Füze uçuruyorlar ama hedefin tam olarak nerede olduğunu bilmeleri gerekiyor. ABD donanma gemilerine ciddi biçimde zarar vermeleri gerekiyor. Burke sınıfı ABD destroyeri aşırı füze salvosunu savuşturmakta çaresiz kalıyor" ifadelerini kullanan Rus uzman, Husilerin Amerikan uçaksavar sistemlerini boşa çıkaracak tuzaklar konusunda da eğitilmesi gerektiğini dile getirdi.

Çernobil sözleri

Ukrayna'ya karşı tanınmış sosyal medya kanallarından Nezalezhnaya'da ise Avrupa ülkelerinin Kiev'e desteğini kesmeleri için çok tehlikeli bir şantaj eylemine başlanması gerektiğini kaydediyor.

Askerî bloggerlara göre, 'güçlü rüzgarlar Avrupa taraflarına estiğinde' Rus ordusu Ukrayna'daki nükleer santrallere seri biçimde saldırı başlatmalı. Böylelikle Çernobil 2.0 gerçekleşecek ve radyasyon serpintisini iliklerine kadar hisseden Brüksel geri adım atacak.

Avdiyivka-Bahmut cephesinde çembere alınmış Ukrayna askerlerinin kuşatmayı yarma girişimi görüntülere böyle yansımıştı.

KAYNAK: TRHABER