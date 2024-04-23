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Gündem Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf
Gündem

Yeni belediye başkanı ifşa ettirdi! CHP’nin yönettiği belediyede şoke eden itiraf

Yeniakit Publisher
2024-04-23 11:23:00 - 2024-04-23 11:24:09

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, CHP'li eski belediye başkanının lüks makam aracını satışa çıkarmasıyla ilgili olarak düzenlediği halka açık basın toplantısında, CHP döneminde yaşanan bir skandalı gündeme gelmişti. Soyuak, bu sefer de İzmir’in neden lağım koktuğunu böyle ifşa etti.

CHP'li eski belediye başkanının lüks makam aracını satışa çıkarmasıyla gündem olan AK Partili Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, halka açık basın toplantısı sırasında CHP döneminde yaşanan skandal olayı gün yüzüne çıkardı. CHP döneminde, atık suların yüzde 50'sinin arıtılmadan mavi bayraklı plaja döküldüğünü, Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Eray Aydın'a itiraf ettiren Soyuak, toplantıyı canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, CHP'li eski belediye başkanının lüks makam aracını satışa çıkarmasıyla ilgili olarak düzenlediği halka açık basın toplantısında, CHP döneminde yaşanan bir skandalı gündeme getirdi. Soyuak, CHP döneminde Gelibolu'da atık suların yüzde 50'sinin arıtılmadan mavi bayraklı plaja döküldüğünü iddia etti. Bu iddiayı Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Eray Aydın'a itiraf ettirdiğini söyleyen Soyuak, toplantının canlı olarak belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmasını da sağladı.

 

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