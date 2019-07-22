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Yeni başbakandan skandal hamle! Yunanistan orayı işgale hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım, Yunanistan'ın stratejik öneme sahip Küçük Çuha Adası'nı işgal edeceğini söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59
Yeni başbakandan skandal hamle! Yunanistan orayı işgale hazırlanıyor

Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Albay Ümit Yalım, daha önce 18 adayı yerleşime açıp sonra silahlandıran Yunanistan'ın, Küçük Çuha Adası'nı da işgal edeceğini söyledi.

8 adamızı önce yerleşime açıp sonra silahlandıran Yunanistan aynı yöntemle, yeni başbakan Miçotakis'in skandal hamlesiyle stratejik öneme sahip Küçük Çuha Adası'nı da işgale hazırlanıyor. Adaya yerleşeceklere ev, arsa ve para veriliyor. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, yerleşime dikkat çekerek "Bundan sonraki aşamada, diğer adalarımızda yaptığı gibi Küçük Çuha Adası'na da asker ve silah yerleştirerek, adayı işgal etmeye çalışacak." dedi.

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye ile Ege Denizi ve Doğu Akdeniz üzerinden sık sık karşıya gelen Yunanistan, bir ada için daha harekete geçti. Yunanistan, Ege Denizi'nde 19'uncu adamızı da sessiz sedasız işgale hazırlanıyor.

Önce yerleşime sonra turizme açıldı

Küçük Çuha Adası'nın kuzeyine ve orta kısımlarına konut inşa eden Yunanistan, adayı turizme de açtı. 40 kişinin yaşadığı adaya Belediye Başkanı olarak atanan Andreas Çarçalakis'in mazbatası yok. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri, emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, "Girit Adası'nın kuzeybatısında bulunan Küçük Çuha Adası yüzlerce yıldır Türk toprağı olup Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Yunanistan, Türkiye'ye ait adayı 2004'te yerleşime açtı" dedi.

"Adayı işgal etmeye çalışacak"

Girit Adası'nın, Venedik ile yapılan 24 yıllık zorlu bir savaştan sonra Sultan IV. Mehmet döneminde 1669 yılında fethedildiğini, bu ada ile birlikte adanın etrafındaki Küçük Çuha ve Gavdos Adası dahil toplam 14 ada, adacık ve kayalıkların da Osmanlı Devleti'nin egemenliğine girdiğini belirten Ümit Yalım, şunları söyledi:

"Yunanistan, adaya yerleşeceklere ev, arsa ve ayda 500 avro maaş vaat ederek ada nüfusunu artırmaya çalışıyor. Yunanistan, bundan sonraki aşamada, diğer adalarımızda yaptığı gibi Küçük Çuha Adası'na da asker ve silah yerleştirerek, adayı işgal etmeye çalışacak."

Adanın önemi

Ümit Yalım, Küçük Çuha Adası'nın, Ege Denizi'nden Akdeniz'e geçişi sağlayan Kitira Geçidi'ni kontrol eden, stratejik öneme sahip bir ada olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri:

"Yunanistan'ın Küçük Çuha Adası'nı işgal etmesi halinde Kitira Geçidi'nin kontrolü tamamen bu ülkeye geçecek ve Türk gemilerinin Ege'den Akdeniz'e geçişleri önemli ölçüde zorlaşacak ve engellenecektir. Yunanistan'ın işgal hazırlığını engellemek için; Bakanlar Kurulu tarafından diplomatik ve siyasi ve işgali önleyici askeri tedbirler alması için TSK'ya direktif verilmeli. Adada Türk Deniz Üssü kurularak Kitira Geçidi kontrol altında tutulmalıdır. Bütün bu uyarılara rağmen Yunanistan önümüzdeki aylarda adayı işgal ederse, bazı yetkililer işgalden hukuken ve kanunen sorumlu olacaktır."

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:59
  1. Yunanistan
  2. Miçotakis
  3. Küçük Çuha Adası

YORUM YAZ

  • turkturk45 dk önce
    YUNANO ADAYI ISGAL ETSINTURKIYE SES CIKARMASIN BENIM GOZUMDE TURKIY EBITER ..... SON DAMLA OLUR..
  • hizipsavarhizipsavar45 dk önce
    nerden biliyorsun haci türkiye cumhuriyeti mi bilmiyor sadece sen mi biliyorsun nediir.
  • KebapçıKebapçı48 dk önce
    Bundan önce 18 adamızı işgal ederlerken ne yaptık? Ak Parti gereğini yaptı, gene yapar! Sarayıma dokunmayın gerisi hikaye!
  • Selanik Girit KibrisSelanik Girit Kibris57 dk önce
    Selanik girit kibris hattinin kuzeyine ne zaman el koyacaz

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