Yeni bakanların yemin edeceği tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni bakanlar, yarın yemin edecek.09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni Bakanlar Kurulu'nda 16 bakanın olacağı ve yeni bakanların yarın saat 15.00'te yemin edeceği açıklandı.
ERDOĞAN, BU AKŞAM YENİ BAKANLAR KURULU'NU AÇIKLAYACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 21.30'da yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklayacak.
YEMİN TÖRENİ YARIN
Yeni bakanların yarın saat 15.00'te yemin edeceği bildirildi.
Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.
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