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Yeni bakanların yemin edeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni bakanlar, yarın yemin edecek.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:35
Yeni bakanların yemin edeceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam açıklayacağı yeni Bakanlar Kurulu'nda 16 bakanın olacağı ve yeni bakanların yarın saat 15.00'te yemin edeceği açıklandı.

ERDOĞAN, BU AKŞAM YENİ BAKANLAR KURULU'NU AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşam saat 21.30'da yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklayacak.

YEMİN TÖRENİ YARIN

Yeni bakanların yarın saat 15.00'te yemin edeceği bildirildi.

Yeni sistemde toplam 16 bakanlık olacak.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:35
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