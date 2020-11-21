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Ekonomi Yeni Bakanın etkisiyle dolar-altın düşüşe geçer mi?
Ekonomi

Yeni Bakanın etkisiyle dolar-altın düşüşe geçer mi?

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yaşanan değişim sonrası önümüzdeki dönemde altın ve dolarda ne gibi gelişmeler olabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:03:00 -
Yeni Bakanın etkisiyle dolar-altın düşüşe geçer mi?

Yeni Akit gazetesi Ekonomi Editörü Buğra Kardan, Yeni Akit Youtube kanalına ekonomi gündemine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Merkez Bankası ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişimleri hatırlatan Kardan, önümüzdeki dönemde piyasalarda özellikle de son dönemde büyük dalgalanmalar yaşanan altın ve dolar kurunda neler yaşanabileceğine ilişkin önemli ipuçları verdi.


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