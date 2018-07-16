Yeni bakandan müthiş hamle: Vatandaşa verilecek

Tarım ve orman ile ilgili bakanlıkların birleştirildiğini belirten Pakdemirli, "Devletin çok mümbit (verimli) toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, üç-beş kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak" dedi.

VATANDAŞA VERİLMELİ

Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde "olmaması gerektiğini" de belirterek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, "Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş olacak" dedi.

Pakdemirli ayrıca "gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz" dedi.