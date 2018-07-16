0553 313 94 23

Yeni bakandan müthiş hamle: Vatandaşa verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den tarım ve hayvancılığa yönelik dikkat çeken bir adım geldi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:57
Yeni bakandan müthiş hamle: Vatandaşa verilecek

Tarım ve orman ile ilgili bakanlıkların birleştirildiğini belirten Pakdemirli, "Devletin çok mümbit (verimli) toprakları var. Bunları ilerleyen dönemde kiralamaya açmak istiyoruz. Burada işte kooperatifleşmenin önemi ortaya çıkıyor. Tek kişinin, üç-beş kişinin yetmeyeceği güçlerde bu kiralamaları yapıp çok büyük arazilerde, ölçek ekonomisine uygun tarımı, hayvancılığı yapma imkanımız olacak" dedi.

VATANDAŞA VERİLMELİ

Pakdemirli, devletin çok büyük arazilerin üzerinde "olmaması gerektiğini" de belirterek, bunların vatandaşa verilmesi gerektiğini söyledi.

Pakdemirli, "Güzel bir kira kontratı yapacağız. İyi kontratların üzerinde bunların halkımızla buluşmasını sağlayacağız. Hem üreticilerimize bir kazanç kapısı imkanı olacak hem de tüketici yerli ürünlerden dolayı gıda enflasyonun bir nebze de daha kurtulmuş olacak" dedi.

Pakdemirli ayrıca "gıda enflasyonuna dikkat edeceğiz" dedi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 10:57
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maradona'dan Abbas'a: Ben Filistinliyim
    1. Maradona'dan Abbas'a: Ben Filistinliyim
    2. İnternet hızında 91’inci sıradayız
    3. Donald Trump'tan zirve mesajı: NATO..
    4. Brent petrolün varili 74,64 dolar..
    5. Darbedestekçilerine dokunulmadı!
    6. Gürcistan'da madende patlama 4 ölü
    7. Adalet Bakanı Gül'den OHAL açıklaması!
    8. Dünya Kupası'nda Rusya'ya 25 milyon..
    9. Turkcell Global Bilgi sektörünün..
    10. Şile'de haftasonu bilançosu ağır! 2..
    11. 'PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen..
    12. Luis Neto tercihini yaptı! Fenerbahçe..
    13. Putin ve Trump arasında tarihi görüşme!
    14. Yeni bakandan müthiş hamle: Vatandaşa..
    15. Nisan ayı işsizlik rakamları belli oldu
    16. 'Hava saldırısının karşılığı yine hava..
    17. KOSGEB’de yeni dönem başlıyor
    18. Sakarya'da inşaat sırasında evine Hint..
    19. Tarım ÜFE haziranda yükseldi
    20. ‘Savunma Sanayii Başkanlığı’ kuruldu
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Öğrencilerin beynini yıkayan hocalar mı? ODTÜ'lü Bağcı'dan skandal savunma!
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Bakan Pakdemirli: Satılan etler...
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Cemaat namazdayken ağaçları kesmişlerdi... Açıklamaları pes dedirtti
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    Putin resmen duyurdu Rusya'dan sürpriz vize kararı
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi
    AA, FETÖ'nün Pensilvanya'daki terör kampını görüntüledi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    BRICS ülkelerinden Erdoğan'a özel davet!
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?
    15 Temmuz hain darbe girişimine nasıl gelindi?