Yeni Audi S3 satışa sunuldu! İşte Yeni Audi S3’ün fiyatı ve teknik özellikleri

Birçok yeni özellik sayesinde bir güncellemeden daha fazlasını sunan Audi S3, satışa sunuldu. Audi S3’te yer alan güç artışı, tork dağılımı ve diğer teknolojik özellikler daha fazla performans ve atik sürüş özellikleri sağlıyor. Kompakt model, etkileyici ön tasarım, sportif difüzör ve dört çıkışlı performans tipi egzoz sistemiyle artan dinamiklerini görünümüne yansıtıyor. Audi S3, 4.750.643 TL’den başlayan fiyatlarla Sportback ve Sedan kasa tipiyle Audi showroomlarında satışa sunuluyor.

Daha fazla performans: 333 PS ile 2.0 TFSI

333 PS (245 kW) güç ve 420 Nm tork ile Yeni Audi S3* her zamankinden daha güçlü. Makyajla birlikte 2.0 TFSI motor 23 PS daha fazla güç ve 20 Nm daha fazla tork sağlıyor. Böylece üstün hızlanma ve çevik sürüş sunuyor. S3, 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor. 2.100 ila 5.500 d/d aralığında olmak üzere geniş bir devir bandında maksimum tork sağlıyor. Maksimum hızı ise 250 km/s ile sınırlı. Ayrıca motor ve şanzıman daha sportif bir kurulumla dikkat çekiyor. Sabit bir hızda ve düşük ile orta hızlanma anındaki düşük güç gereksiniminde önceden yüklenen turbo, basıncı sabit bir şekilde tutuyor. Böylece anlık güç gereksiniminde gaz kelebeğinin açılmasıyla performansı artıyor. Daha yüksek ilk hareket torku sayesinde yedi vitesli S tronic şanzıman daha seri bir kalkış sağlıyor. Ayrıca, tam yük altında vites değiştirme süresi yarıya indirildi ve D sürüş modunda kısmi güç gereksinimlerindeki motor devirleri artırıldı. Bu da kullanıcıya çok iyi bir tepkime sağlıyor.

Daha fazla sürüş dinamiği: Tork dağılımı quattro güç-aktarma sistemi

Tork dağılımı sağlayan quattro güç aktarma sistemi RS 3’ün ardından artık S3’te de sunuluyor. Hem çevikliği hem de sürüş dengesini artıran bu teknoloji, arka tekerlekler arasında tamamen değişken tork dağılımı sağlıyor. Tork dağılımı, sürüş koşullarına ve seçilen Audi drive select moduna bağlı olarak, torku viraj içindeki ve dışında arka tekerlekler arasında en iyi şekilde dağıtmak üzere her bir tahrik milinde elektronik olarak kontrol edilen çok plakalı bir kavramadan yararlanıyor.

Daha heyecan verici bir deneyim: Audi drive select modu dinamik plus

Audi drive select, konfor odaklıdan son derece dinamik bir sürüş deneyimine kadar geniş bir yelpazede altı farklı mod sunuyor. Tanıdık profillere (otomatik, konfor, dinamik, verimlilik ve bireysel) ek olarak, Yeni S3, yüksek sürüş dinamikleri sağlayan yeni dinamik plus moduna da sahip. Bu modda tork dağılımı arka aksa ve viraj dışındaki arka tekerleğe mümkün olduğunca fazla tork göndererek kullanıcıya arkadan kayma sürüş imkanı sağlıyor. Elektronik stabilite kontrolü (ESC) Sport modunda otomatik olarak aktif hale geliyor. ESC sisteminin zarif müdahaleleri, farklı sürtünme katsayılarına sahip yüzeylerde daha fazla ve daha heyecan verici bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca motor ve şanzıman dinamik plus modu için özel olarak ayarlandı. Dinamik modla karşılaştırıldığında, 2.0 TFSI motorun rölanti devir performansı 200 d/d artışla 1.300 d/d’ye çıkarıldı. Ayrıca gaz kelebeği tepkisi daha direkt olacak şekilde ayarlandı. Şanzıman daha kısa vites geçişlerine ek olarak daha geç vites büyütme ve daha erken vites küçültme davranışıyla sürüş dinamiklerini daha da yukarıya taşıyor.

Daha hassas bir yapı: sürüş optimizasyonları

Daha sert ve negatif kambere izin veren yeni rulmanlar sayesinde yeni S3’ün direksiyon tepkisi artırıldı ve daha fazla yanal kontrol sağlandı. Bu sayede, daha iyi tutuş ve daha dinamik sürüş elde ediliyor. Optimize edilen ilerici direksiyon sistemi S3'e daha hassas viraj davranışları sağlıyor. S spor süspansiyon, S3 modellerinde standart olup A3 ile kıyaslandığında gövdeyi 15 mm alçaltıyor. S3 için özel olarak ayarlanan süspansiyon kontrol sistemleri dinamik viraj ve sürüş davranışlarını beraberinde getiriyor. Limitlerde gelişmiş stabilite ve gelişmiş yol tutuş özellikleri sağlıyor.

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Daha etkin fren performansı: daha büyük fren diskleri

S3 makyajla birlikte önde daha büyük hava kanallı fren diskleriyle donatıldı. 18 inçlik çelik fren diskleri bir öncekine oranla 4mm kalınlaştırılarak 357 mm'ye 34 mm ölçülerine geldi. Öndeki iki pistonlu kaliperler de yeni.

Daha dikkat çekici: İlerici tasarım

Makyajla birlikte Audi S3 daha da sportif ve gergin bir görünüme kavuştu. Altıgen, çerçevesiz Singleframe ızgara yenilendi ve belirgin şekilde daha düz ve daha geniş bir yapıya kavuştu. L şeklindeki tasarım öğeleri ve büyük yan hava girişleriyle birlikte hacimli ızgara, S3'ün dinamik karakterini vurguluyor. Motorsporlarından esinlenen iki dikey kola sahip dikkat çekici ön spoyler, bu iki unsuru birbirine bağlıyor ve S3'ü görsel olarak daha da alçak gösteriyor.

Daha özgün: dört adede kadar farklı gündüz sürüş farı imzası

Yeniden tasarlanan Singleframe ızgara gibi far tasarımı da önemli ölçüde daha düz bir tasarıma sahip. Böylece Audi A3 serisinin genişlik algısı daha da güçleniyor. LED ve Matrix LED farlardaki dijital gündüz farlarını oluşturan 24 pikselli hücreler gövdenin üst kenarında üç sıra halinde düzenlenmiş durumda. Artık MMI üzerinden dört adede kadar farklı dijital gündüz sürüş farı imzası seçmek ve aralarında geçiş yapmak mümkün. Bu sayede kullanıcılar otomobilinin ifadesini istediği zaman değiştirebiliyor.

Daha karizmatik: keskin iç mekân tasarımı

Daha da etkileyici dış tasarımla bütünlük oluşturmak adına iç tasarım da önemli ölçüde keskin bir görünüm sergiliyor. İç mekân, vites kolu tasarımı ve havalandırma ızgaralarından dekoratif kumaş kaplamalara ve yeni iç aydınlatmaya kadar çok sayıda değişiklikle dikkat çekiyor. Ön kapılardaki 300 lazer kesimiyle hazırlanan kumaş panel, göz alıcı yeni bir tasarım unsuru olarak öne çıkıyor.

Suni deri kol dayama ve üç bölgeli konforlu klima standart olarak sunuluyor. Altı düzleştirilmiş üç kollu spor deri direksiyon, çok işlevli kumandalar ve yeni krom direksiyon kulakçıklarına sahip. Entegre başlıklara ve güçlü yan yükseltilere sahip spor koltuklar, gelişmiş yanal destek sağlıyor. Dinamica mikrofiber dışında dekoratif kaplamalar için ayrıca alüminyum ve karbon fiber gibi süslemeler de sunuluyor.

Öne çıkan özellikler

Audi S3 Sportback ve Audi S3 Sedan

Güç-aktarma sistemi

2.0 TFSI;

5.600 - 6.500 d/d aralığında 333 PS (245 kW) güç

2.100 - 5.500 d/d aralığında 420 Nm tork

0 -100 hızlanma: 4,7 saniye, maksimum hız: 250 km/s (sınırlı)

Sabit bir hızda ve düşük ila orta hızlanma anındaki düşük güç gereksiniminde önceden yüklenen turbo, basıncı sabit bir şekilde tutuyor. Böylece anlık güç gereksiniminde gaz kelebeğinin açılmasıyla performansı artıyor.

350 bar basınçlı yakıt enjeksiyon sistemi, değişken valf açma özelliğiyle Audi valf açma sistemi (AVS)

Yedi vitesli S tronic şanzıman için daha sportif kurulum

Süspansiyon

Daha fazla çeviklik ve denge için arka aksta aktif, değişken tork dağılım özelliğiyle tork dağılımı

Standart donanımda altı profile sahip Audi drive select dinamik sürüş sistemi; yeni dinamik plus modu

Daha yüksek ısı dayanımına ve daha yüksek yük kapasitesine sahip 18 inçlik hava soğutmalı fren diskleri (önceki modele göre 4 mm daha kalın)

Gelişmiş kuru yol tutuş ve fren performansına sahip yeni 19 inç lastik (235/35 R19 91Y XL)

Daha iyi tutuş, fren ve denge için yeni nesil ESC

Lastiklerde daha yüksek yanal tutunma ve daha direkt direksiyon tepkisi için yeni alt salıncak burçları ve mafsalları

Gelişmiş direksiyon tepkisi ve optimize edilmiş dönüş tepkisi için Standart ilerici direksiyon

S spor süspansiyon standart. Opsiyon Sönümleme kontrollü S spor süspansiyon sistemi (A3'teki standart süspansiyonla karşılaştırıldığında her ikisi de 15 mm daha alçak)

Dış Tasarım

Sportif dış tasarımı destekleyen unsurlar:

Yeni tasarımıyla alçak, geniş ve çerçevesiz Singleframe ön ızgara

Yeniden tasarlanan ön spoylere sahip geniş hava girişleri ve tamponlar

Araç genişliğini vurgulayan yeni far ve arka aydınlatma tasarımı

Dikkat çekici difüzör ve dört egzoz çıkışına sahip S'e özgü egzoz sistemi; opsiyon olarak titanyum susturuculu performans egzoz sistemi

Yeni jant tasarımları (18 inç jantlar standart, opsiyon olarak 19 inç)

Krom görünümlü yan ayna kapakları standart

Dijital gündüz sürüş farı imzası ve karşılama/beni eve götür işleviyle LED ve Matrix LED farlar; MMI üzerinden dört adede kadar farklı dijital gündüz sürüş farı imzası seçeneği

Yeni Metalik Ascari Mavi, Metalik Progresif Kırmızı ve Metalik District Yeşil dışında Mat Daytona Gri olmak üzere yeni gövde renkleri.

İç mekan

İlerici tasarım, sürücü odaklı kokpit, çok sayıda kişiselleştirme seçeneği

Yeni malzemeler ve tasarım öğeleri: dekoratif kumaş döşemeler, yeni vites topuzu tasarımı

Standart özellikler:

Entegre başlıklara ve belirgin yan yükseltilere sahip spor koltuklar, ön koltuk sırtlıklarında kabartma S logosu

3 kollu çok fonksiyonlu, alt tarafı düzleştirilmiş spor deri direksiyon

Alüminyum tarzında iç mekân uygulamaları

Siyah kumaş iç tavan

Paslanmaz çelik pedallar

S logolu alüminyum eklere sahip aydınlatmalı kapı eşikleri

Orta kol dayama ve bardak tutucular

Suni deri kol dayama

Üç bölgeli konforlu iklimlendirme

30 adet kişiselleştirilebilir rengiyle ambiyans aydınlatma paketi plus

Sürücü ve ön yolcu için bağımsız sıcaklık kontrolleri ve arka koltuklar için ek kontrol özelliğiyle üç bölgeli konforlu iklimlendirme

Opsiyonel özellikler:

Alüminyum ve karbon dekoratif süslemeler ve elmas dikişli fine nappa deri koltuklar

Kapılarda aydınlatmalı kumaş panelli ambiyans aydınlatma paketi pro

Daha fazla konfor için hafıza fonksiyonlu elektrikli ön koltuk

Bilgi-Eğlence

Standart özellikler:

Audi sanal Kokpit Plus

Bilgi-eğlence ve araç işlevlerini kontrol etmek üzere ses tanıma özelliği ve dokunmatik ekranda el yazısı algılama özelliği ile 12,3 inç dokunmatik ekran

DAB+ dijital radyo

Kablosuz akıllı telefon şarjı ile Audi telefon tutucu aydınlatması

Önde ve arkada USB - C bağlantı noktaları (şarj)

Opsiyonel özellikler:

Çevrimiçi ve hibrit radyo

Standart kablosuz şarja ek olarak, mümkün olan en iyi eller serbest görüşme kalitesi için harici antenli Audi Phone Box

Sürükleyici bir ses deneyimi için önde sanal 3-Boyutlu ses özelliği ile Sonos Premium Ses Sistemi

Sürücünün doğrudan görüş alanında önemli bilgileri gösteren Head-Up Gösterge Ekranı

Sürüş Asistan sistemleri