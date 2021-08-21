Yeni atanan rektörü de beğenmediler

Rektörlüğü bahane ederek ortamı germek isteyenler yine iş başında. Cumhurbaşkanlığı kararı ile Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğü görevine getirilmesi bazı çevreleri rahatsız etti.

İşte karara karşı çıkanlardan bazıları

Boğaziçi Direnişi:

Naci İnci yine bir gece yarısı kararı ile Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne kayyum atandı.

Oğuz Kaan Salıcı:

Boğaziçi Üniversitesi'nde 19 aday güven oylamasına katıldı. Güven oylamasında %95 oranıyla reddedilen Naci İnci rektör atandı!

Normal bir düzende Boğaziçi gibi bir kurumun bozulmaması için yönetenler mücadele verir, Erdoğan ise kavga etme derdinde.Erdoğan gidici,Boğaziçi kalıcı!

Ali Mahir Başarır:

Rektör adaylarının belirlenmesine dair yapılan oylamada #Boğaziçi akademisyenleri tarafından %95 oranında red oyu alan Mehmet Naci İnci, yine bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atandı!

Veli Ağbaba:

Kayyum Melih Bulu gitti, yardımcısı geldi! Yüzlerce akademisyenin katıldığı güven oylamasında %95 olumsuz oy alan Naci İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni kayyum olarak atandı. Naci İnci, sen de seni atayanlar gibi kaybedeceksin, sen de gideceksin.