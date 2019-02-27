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Yeni askerlik süresi son dakika gelişmesi | Askerlik ne zaman düşecek?

Yeni askerlik sistemine ilişkin son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman başlayacak, ne zaman yürürlüğü girecek? sorusu hem askerlik görevini yapan hem de askere gidecekler için merak konusu olmaya devam ederken askerlik düşme tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? İşte Askerliğin düşeceği tarih ve yeni askerlik süresine ilişkin son dakika haberleri...

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
Yeni askerlik süresi son dakika gelişmesi | Askerlik ne zaman düşecek?

Yeni askerlik sistemine ilişkin son durum ne? Yeni askerlik sistemi ne zaman başlayacak, ne zaman yürürlüğü girecek? sorusu hem askerlik görevini yapan hem de askere gidecekler için merak konusu olmaya devam ederken askerlik düşme tarihine ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki Yeni askerlik sisteminde son durum nedir? İşte Askerliğin düşeceği tarih ve yeni askerlik süresine ilişkin son dakika haberleri...

Askerlik ne zaman düşecek?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti Sözcüsü Mahir Ünal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mahir Ünal açıklamalarında yeni askerlik sisteminin muhtemelen nisan ayında TBMM gündemine geleceğini belirtti. Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem cumhurbaşkanımızı hem grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayında bu şekillenir ve TBMM gündemine gelir. Cumhurbaşkanı Erdoğan CNN Türk, Kanal D ortak yayınında yeni askerlik sisteminin yerel seçimlerden sonra çıkabileceğinin vurgusunu yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemi düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Askerlik 9 aya düşecek mi? Tek tip askerlik sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları "Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK'nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK'da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı. 

Yeni askerlik  sistemi Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır

Yeni askerlik sistemi için konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, sözlerini şöyle tamamladı:  "Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile hazırlanan yeni askerlik  sistemi, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ve onay safhasındadır. Bu sistemle bir  taraftan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı etkin şekilde karşılanacak, diğer  taraftan da gençlerimizin eğitim, öğrenim ve mesleki gelişimine de azami destek  sağlanacaktır. Ülke ve millet olarak çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Yurt içi  ve dışında meydana gelen gelişmeler, 31 Mart seçimlerini çok önemli ve anlamlı  bir hale getirmiştir."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
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