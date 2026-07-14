Bakan Göktaş’tan 15 temmuz mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen "İrade Bizim, Zafer Bizim 15 Temmuz" panelinin açılışında yaptığı konuşmada, karanlığın üzerine cesaretle yürüyenlerin yazdığı büyük destanı yeniden anlamak ve hatırlamak için bir arada olunduğunu söyledi.

15 Temmuz'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) karanlık emellerinin aydınlığa, ihanetin sadakate, korkunun cesarete yenildiği gecenin adı olduğunu dile getiren Göktaş, o gece milletin sinesinden yükselen iradenin, milletin kaderine ancak yine milletin kendisinin yön vereceğini gösterdiğini ifade etti.

Bakan Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmetle andı, gazilere şükranlarını sundu.

"15 TEMMUZ RUHUNU HAFIZALARDA DİRİ TUTMAK, HEPİMİZ İÇİN MİLLİ BİR VAZİFEDİR"

Darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçtiğini anımsatan Göktaş, o gece tarihin seyrinin değiştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletimiz aynı ülkü etrafında kenetlendi. Tankların ve kurşunların önünde göğsünü siper etti. Vatanına, bayrağına ve geleceğine sahip çıktı. Milli iradenin üzerinde hiçbir güç tanımadığını bütün dünyaya gösterdi. İşte bu nedenle 15 Temmuz sıradan bir tarih değildir. 15 Temmuz, cesaretin korkuya, iradenin ihanete, milletin tüm karanlık hesaplara karşı kazandığı büyük bir zaferdir. Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle '15 Temmuz, hakkın batıla, adaletin zulme galip geldiği milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferidir.' Hiç şüphesiz bu büyük zaferin arkasında, canını vatanı için feda eden 252 kahraman şehidimizin fedakarlığı vardır."

Bakan Göktaş, Türkiye'nin geleceği için şehadete yürüyen kahramanları unutmanın mümkün olmadığının altını çizerek, "Onlar, 15 Temmuz gecesi sadece bir darbe girişimini durdurmadı. Türkiye'nin geleceğine, demokrasisine, bağımsızlık iradesine yönelik karanlık hesapları da boşa çıkardı. Bu nedenle 15 Temmuz ruhunu hafızalarda diri tutmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve bu büyük mücadeleyi gelecek nesillere aktarmak hepimiz için milli bir vazifedir." diye konuştu.

"HİZMETLERİMİZİ DAHA GÜÇLÜ SOSYAL POLİTİKALARLA GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlık olarak bu milli vazifeyi hayatın her alanına yayılan hizmetlerle yerine getirdiklerini ve şehit yakınları ile gaziler için her alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Mahinur Özdemir Göktaş, milletin emanetine sahip çıkmanın yalnızca belirli günlerde hatırlamakla değil, yılın her günü şehit ailelerinin ve gazilerin yanında olmakla mümkün olduğunu aktardı.

Göktaş, bu kapsamda 81 ilde gerçekleştirdikleri hane ziyaretleriyle şehit ailelerine ve gazilere yalnız olmadıklarını hissettirmeye gayret ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Devletimizin şefkatini ve milletimizin vefasını her haneye ulaştırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki şehitlerimize duyduğumuz vefa, onların bizlere emaneti olan ailelerine gösterdiğimiz ihtimamla anlam kazanır. Diğer yandan hayata geçirdiğimiz Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları ile şehit ailelerimizi ve kahraman gazilerimizi gençlerimizle bir araya getiriyoruz. İnanıyoruz ki bir millet, tarihini sadece kitaplardan değil, o tarihi yaşayan insanların hatıralarından öğrenir. Böylece 15 Temmuz'un ruhunu, vatan sevgisini, birlik ve beraberlik şuurunu, fedakarlığın gerçek anlamını gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği Aile ve Nüfus 10 Yılı vizyonu doğrultusunda da şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik hizmetlerimizi daha güçlü sosyal politikalarla geliştirmeye devam edeceğiz."

"MİLLETLERİN HAFIZASINI CANLI TUTAN YALNIZCA TARİH KİTAPLARI DEĞİLDİR"

Bakan Göktaş, güçlü ailenin güçlü toplumun, güçlü toplumun ise güçlü devletin temeli olduğunu ifade ederek, "Terörsüz Türkiye hedefiyle huzurun, kardeşliğin, güvenin ve dayanışmanın hakim olduğu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bu hedefe ulaşmak, şehitlerimizin aziz hatırasına layık olmanın ve gazilerimizin fedakarlığına duyduğumuz vefanın en güçlü ifadesi olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "O gece şehit düşenler, milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin ebedi kahramanlarıdır." sözlerini hatırlatan Göktaş, bu sözün, 15 Temmuz'un ruhunu en güçlü şekilde özetlediğini kaydetti.

Göktaş, panelde, 15 Temmuz'un farklı yönleriyle ele alınacağını belirterek, "En önemlisi de o geceyi bizzat yaşayanların tanıklıklarıyla, tankların karşısına imanıyla çıkan insanların cesaretini, meydanlarda vücut bulan birlik ve beraberlik ruhunu, omuz omuza yazılan destanı bir kez daha hep birlikte hatırlayacağız. Şunu unutmamak gerekir ki milletlerin hafızasını canlı tutan yalnızca tarih kitapları değildir. Fedakarlığı yaşayanların sesi, şehitlerimizin emaneti ve gazilerimizin onurlu mücadelesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla hazırlanan kısa film de gösterildi.

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