Tarlada 15, tezgahta 30 lira! Domatesin sıcakla ve aracıyla zorlu yolculuğu

Domates hasadı yaparken çok sıcak olduğu günlerde yarım yevmiye çalıştıklarını ifade eden tarım işçisi Meryem Yapıcı, "Burada domates topluyoruz. Domatesleri üç sefer topluyoruz ve dördüncü sefer salçaya topluyoruz. Yeşil olan domatesleri bırakıyoruz ve on gün sonra tekrar kızarınca topluyoruz. Arkadaşlar domatesleri topluyor. Gençler getirip tezgaha koyuyor. Biz domatesleri diziyoruz. Sabah 5'te geliyoruz ve saat 2'de de gidiyoruz. Tabii ki sıcak da oluyor serin de oluyor. Yapacak bir şey yok, mecburuz çalışacağız. Havalar çok sıcak olduğu zaman yarım yevmiye çalışıp eve gidiyoruz. Sıcak olunca zaten çalışılmıyor ve sıcaktan bulanıyoruz" ifadelerini kullandı.