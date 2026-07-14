Tarlada 15, tezgahta 30 lira! Domatesin sıcakla ve aracıyla zorlu yolculuğu

Türkiye'nin en bereketli topraklarından Hatay'da havaların ısınmasıyla birlikte tarımsal ürünlerde zorlu mesai başladı. Kumlu ilçesi Doğu Ayrancı Mahallesi'ndeki 45 dönümlük domates ekili tarlada, 25 işçiyle birlikte hasat devam ediyor. İlkbahar aylarında etkili olan aşırı yağışlardan dolayı verimin düşük olduğu domates, tarlada 15 TL'den alıcı buluyor. Sıcaklığın etkili olmasına rağmen sabah 6'da mesaiye başlayan ve öğlen 2'de mesaiyi bırakan işçiler, bin 100 TL yevmiyeye domatesleri topluyor. Kavurucu sıcakların olduğu günlerde işçiler, yarım yevmiye çalışarak sıcaklıktan korunmaya çalışıyor. Zorlu mesaiye rağmen büyük emeklerle tek tek domateslerin toplandığını ifade eden işçibaşı Mehmet İşçimen, mahsulün Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır ve kentteki hallere gönderildiğini söyledi.