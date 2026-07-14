ABD, İran’a yeni saldırı dalgası başlattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Başkan Donald Trump’ın talimatıyla İran’a yönelik yeni hava saldırılarının başlatıldığını duyurdu. Trump ise İran’ın bu gece ve yarın “çok sert” vurulacağını söyledi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından yapılan açıklamada, İran’a karşı yeni bir askeri harekatın başladığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıların ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
ART ARDA ÜÇÜNCÜ GÜN SALDIRI
CENTCOM, İran’a yönelik hava saldırılarının art arda üçüncü gün de sürdüğünü duyurdu.
ABD’nin son harekatının, bölgede yükselen gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki gelişmelerin ardından başlatıldığı aktarıldı.
TRUMP’TAN SERT MESAJ
ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada Tahran yönetimine sert mesaj verdi.
Trump, İran’ın bu gece ve yarın “çok sert” şekilde vurulacağını ifade etti.
BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR
ABD’nin İran’a yönelik yeni saldırı dalgası, Körfez hattında tansiyonun daha da tırmandığını gösterdi.
Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan askeri hareketlilik, bölgedeki güvenlik endişelerini artırmayı sürdürüyor.
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