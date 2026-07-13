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Dünya İran, ABD’ye ait İHA'yı düşürdü
Dünya

İran, ABD’ye ait İHA'yı düşürdü

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İran, ABD’ye ait İHA'yı düşürdü

İran, Hürmüz Boğazı üzerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir İHA düşürdüğünü açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun, Hürmüz Boğazı üzerinde ABD’ye bir MQ1 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.

 

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düşürülen hava aracının ABD’ye ait MQ1 İHA olduğu belirtildi.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.​​​​​​​

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