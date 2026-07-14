  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
10 ülke tehdide karşı birleşti Balistik korkusu sardı Karşılıklı restleşme sürüyor Rusya’dan sinsi Almanya’ya tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan mehterden rahatsız olanlara: İster kabul edin ister etmeyin! Artık o Türkiye yok! İşte Haluk Levent’in suç ortakları 'Hürmüz'ü biz yöneteceğiz' diyen Trump'a jet cevap: ABD'ye destek vereni vururuz! Dışişleri'nden Kıbrıs'a sözde temsilci atamasına tepki: Tarafsızlığını yitiren AB'nin iç meselesi Haluk Levent’ten olay itiraf! 'Atatürkçülerin huyuna gidiyor' yorumuna böyle cevap vermiş Haftalarca linç edilmişti... Deniz Akkaya'nın yıllar önceki Haluk Levent yorumu yine gündem oldu Yılmaz Özdil'in Haluk Levent itirafı olay oldu Kılıçdaroğlu’nun avukatı Özel’ci vekillere böyle seslendi: Şovmen kılıklılar!
Yerel 6’ncı kattan düşen 15 yaşındaki Cemre kurtarılamadı
Yerel

6’ncı kattan düşen 15 yaşındaki Cemre kurtarılamadı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
6’ncı kattan düşen 15 yaşındaki Cemre kurtarılamadı

Siirt’te bir apartmanın 6’ncı katından düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Siirt’te 6’ncı kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp’ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 6. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Kayaalp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü
Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü

Yerel

Manisa'da korkunç olay! Evinin balkonundan düştü

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23