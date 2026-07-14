6’ncı kattan düşen 15 yaşındaki Cemre kurtarılamadı

Siirt’te 6’ncı kattan düşerek ağır yaralanan 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp’ten acı haber geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde 15 yaşındaki Cemre Esila Kayaalp, henüz belirlenemeyen bir nedenle apartmanın 6. katından düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırılan Kayaalp, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.