İzmirliler Haluk Levent haberlerini okumasın diye mi? İzmir’in tamamında elektrik kesintisi...
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Gediz Elektrik 14 Temmuz’da 30 ilçesi bulunan İzmir’in 20 ilçesinde elektriklerin kesileceğini duyurdu. Şirket, kesinti yapılacak ilçe ve mahalleleri tek tek açıklarken kesintilerin nedeni olarak da şebeke yenileme ve bakım çalışmalarını gösterdi. Ancak kesinti haberi sosyal medyada farklı şekilde yer buldu. ‘İzmirliler Haluk Levent haberlerini okumasın diye mi elektrikler kesiliyor’ yorumları güldürdü.
İzmir’de 14 Temmuz 2026 Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler Gediz Elektrik tarafından duyuruldu. Yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle İzmir’in pek çok ilçesinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte İzmir'de 14 Temmuz Salı günü elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler…
ALİAĞA
Çoraklar, Güzelhisar, Karaköy (Gemici Sk., Karadayı Sk., Karaköy Gül Sk., Karaköy Hükümet Cd., Karaköy İstiklal Sk., Karaköy Karanfil Sk., Karaköy Lale Sk., Karaköy Menekşe Sk., Karaköy Şen Sk.), Uzunhasanlar, Yalı (Karayerler Küme Evleri, Organize Sanayi Yolu Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
***
Horozgediği (14. Cd., 19/13. Sk., 19/2. Sk., 19/9. Sk., Ada Küme Evleri, Çınar Küme Evleri, Egelim Küme Evleri, Gökmen Küme Evleri, Horozgediği Çeşme Küme Evleri, Horozgediği Fatih Küme Evleri, Horozgediği Karanfil Küme Evleri, Horozgediği Yıldız Küme Evleri, Sanayi Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
BAYINDIR
Yusuflu (Yusuflu Köyü Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:30
***
Çırpı Cami (Çam Hasan Cd., Fevzi Çakmak Cd., Hacı Ahmet Cd., Hasan Örs Sk., Nizamoğlu Sk.), İbrahimçavuş (Abdi Yalçın Cd., Bayburt Sk., Çakır Osman Çıkmazı Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Güzçiçek Mevki Sk., Hacı Ahmet Cd., Hacı Hasan Sk., Hacı Hüseyin Cd., Hasan Örs Sk., Kasapoğlu Sk., Mahmut İsmail Sk., Necati Uza Cd., Nihat Yalçın Sk., Özece Sk., Zeytinlik Sk.), Mektep, Necati Uza (1. Güzçiçek Sk., 1051. Sk., 1052. Sk., 1053 Sk., 2. Güzçiçek Sk., 2. Küme Evleri, 201. Sk., Çırpı İstiklal Sk., Fulya Sk., Güzçiçek Mevki Sk., Karanfil Sk., Koca Mezarlık Sk., Sümbül Sk., Zambak Sk.) Çırpı Cami (Erçolak Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kuloğlu Sk., Mehmet Akyavaş Sk., Vali Kazım Dirik Cd.), İbrahimçavuş (451. Sk., Abdi Yalçın Cd., Arap Hasan Sk., Çam Hasan Cd., Canbazoğlu Sk., Fevzi Çakmak Cd., Kadı Hüseyin Sk., Kasapoğlu Sk., Musluoğlu Sk., Necati Uza Cd.), Mektep (Menemenli Cd., Mithat Paşa Cd., Mızrak Sk., Okul Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
BORNOVA’DA
Beşyol (8001. Sk., Badem Sk., Beşyol Cd., Buket Sk., Burçak Sk., Çavdar Sk., Çelik Sk., Sardunya Sk., Sarnıç Cd., Yamaç Sk.), Çiçekli (8500. Sk., Açelya Sk., Akasya Sk., Çamlık Cd., Çiçekli Cd., Çitlenbik Sk., Fulya Sk., Kardelen Sk., Manolya Sk., Pınarlı Sk., Yasemin Sk.), Karaçam (Çağlayan Sk., Çiftlik Sk., Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., İstanbul Cd., Karaçam Cd., Kültür Sk., Palmiye Sk.), Kurudere (Doğa Sk., Kartal Sk., Kurudere Cd.), Sarnıçköy (Akyar Sk., Filiz Sk., Kordelya Sk., Sarnıç Cd.), Yakaköy (10751/2. Sk., Çamlık Cd., Özbek Sk., Poligon Sk., Yaka Cd.) Çiçekli, Karaçam, Yakaköy (Asma Sk., Cumba Sk., Damla Sk., Dibek Sk., Ekin Sk., Gündoğan Sk., Güneşli Sk., Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Kiraz Sk., Kordon Sk., Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine Sk., Nilüfer Sk., Öykü Sk., Özbek Sk., Poyraz Sk., Reyhan Sk., Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe Sk., Vadi Sk., Yaka Cd., Yalı Sk., Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
***
Beşyol (8001. Sk., Badem Sk., Beşyol Cd., Buket Sk., Burçak Sk., Çavdar Sk., Çelik Sk., Sardunya Sk., Sarnıç Cd., Yamaç Sk.), Çiçekli (8500. Sk., Açelya Sk., Akasya Sk., Çamlık Cd., Çiçekli Cd., Çitlenbik Sk., Fulya Sk., Kardelen Sk., Manolya Sk., Pınarlı Sk., Yasemin Sk.), Karaçam (Çağlayan Sk., Çiftlik Sk., Doğan Sk., Fesleğen Sk., Fide Sk., İstanbul Cd., Karaçam Cd., Kültür Sk., Palmiye Sk.), Kurudere (Doğa Sk., Kartal Sk., Kurudere Cd.), Sarnıçköy (Akyar Sk., Filiz Sk., Kordelya Sk., Sarnıç Cd.), Yakaköy (10751/2. Sk., Çamlık Cd., Özbek Sk., Poligon Sk., Yaka Cd.) Çiçekli, Karaçam, Yakaköy (Asma Sk., Cumba Sk., Damla Sk., Dibek Sk., Ekin Sk., Gündoğan Sk., Güneşli Sk., Havuzbaşı Sk., Ihlamur Sk., Irmak Sk., Kiraz Sk., Kordon Sk., Limon Sk., Melisa Sk., Meltem Sk., Mine Sk., Nilüfer Sk., Öykü Sk., Özbek Sk., Poyraz Sk., Reyhan Sk., Selin Sk., Sevgi Sk., Tepe Sk., Vadi Sk., Yaka Cd., Yalı Sk., Yaprak Sk., Yıldız Sk., Zeytin Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 19:00
***
Atatürk
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 15:30
***
Çiçekli (Çamlık Cd., Pınarlı Sk., Yasemin Sk.), Yakaköy (Çamlık Cd., Poligon Sk., Yaka Cd.) Çiçekli (8500. Sk., Çamlık Cd., Manolya Sk.) Çiçekli (Açelya Sk., Akasya Sk., Çiçekli Cd., Çitlenbik Sk., Fulya Sk., Kardelen Sk.) Yakaköy
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
ÇEŞME
Yalı (6000. Sk., 6163. Sk., 6312. Sk., 6319/1. Sk., 6323. Sk., 6324. Sk., 6325. Sk., 6326. Sk., 6327. Sk., 6330. Sk., 6338. Sk., 6338/1. Sk., 6339. Sk., 6342. Sk., 6343. Sk., 6344. Sk., 6346. Sk., 6346/2. Sk., 6350. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:30
KARŞIYAKA
Yalı (6436/2. Sk., 6471. Sk., 6471/5. Sk., 6471/8. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 14:00
KEMALPAŞA
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (35/1. Sk., 9425. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
***
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk (35/1. Sk., 9425. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 19:00
MENEMEN
Esatpaşa (1200. Sk., 1201. Sk., 1202. Sk., 1203. Sk., 1204. Sk., 1205. Sk., 1206. Sk., 1207. Sk., 1209. Sk., 1210. Sk., 1211. Sk., 1213. Sk., 1215. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Manisa Asfaltı Cd.), İsmet İnönü (1251. Sk., 1253. Sk., 1255. Sk., 1257. Sk., 1258/1. Sk., 1259. Sk., 1259/1. Sk., 1261. Sk., 1263. Sk., 1265. Sk., 1267. Sk., 1272. Sk., 1282. Sk., 1286. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd., Gaffar Okkan Cd.), Uğur Mumcu (1250. Sk., 1252. Sk., 1282. Sk., 1286. Sk., 1286/1. Sk., 1292. Sk., 1295. Sk., 1295/1. Sk., 1297. Sk., Gaffar Okkan Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 05:00 - 06:00
***
Gazi (7525. Sk., 7711. Sk., 7716. Sk., 7721. Sk., 7726. Sk., 7729/1. Sk., 7732. Sk., 7733. Sk., 7735/2. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
***
Buruncuk (407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.), Yıldırım (29/1. Sk., 35. Sk., 35/4. Sk., 38 Sk., 407/1. Sk., Çanakkale Asfaltı Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 14:00
ÖDEMİŞ
Cumhuriyet (2. Ağa Sk., Adalet Sk., Ağa Sk., Ali Oba Sk., Bahriyeli Sk., Beyler Sk., Cumhuriyet Cd., Düzen Sk., Gemici Sk., Karşıyaka Cd., Kırlangıç Sk., Kurtuluş Cd., Nizam Sk., Orhan Sk., Ozan Sk., Piri Reis 1. Çıkmazı Sk., Piri Reis 2. Çıkmazı Sk., Piri Reis 3. Çıkmazı Sk., Piri Reis 5. Çk., Piri Reis Sk., Pınar Sk., Şehit Öz Polat Cd., Şengül Sk., Taksim Sk., Yeşim 1. Çıkmazı Sk., Yeşim 2. Çıkmazı Sk., Yeşim Sk., Zile Sk.), Hürriyet (1602. Sk., Atlı Sk., Badem Sk., Elmalı Sk., Ihlamur Sk., Karşıyaka Cd., Kavaklı Sk., Kayın Sk., Kayısı Sk., Kirazlı Sk., Leylak Sk., Şehit Öz Polat Cd.), Umurbey (Çeşme Sk., Cumhuriyet 2. Çk. Sk., Cumhuriyet Cd., Gördesli Sk., Hacılar Sk., Helvacı Sk., İçelli Çıkmazı Sk., İstasyon Cd., Karşıyaka Cd., Necip Sk., Samsun Cd., Üzümlü 2. Çıkmazı Sk., Üzümlü 3. Çk., Üzümlü Cd., Yaprak Sk., Yunus Emre Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 14:30
***
Çamlıca (Köprübaşı Küme Evleri, Köşk Ödemiş Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
***
Cevizalan
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
***
Bozdağ (Büyükçavdar Küme Evleri, Darıderesi Küme Evleri, Gündalan Küme Evleri, Küçükçavdar Küme Evleri, Ödemiş Salihli Yolu), Tekke (Elmabağ Küme Evleri, Ödemiş Salihli Yolu)
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 12:45
SEFERİHİSAR
Çolak İbrahim Bey (4211. Sk., 95/4. Sk.), Düzce (4201. Sk., 4202. Sk., 4203. Sk., 4204. Sk., 4205. Sk., 4206. Sk., 4206/1. Sk., 4207. Sk., 4208. Sk., 4209. Sk., 4210. Sk., 4211. Sk., 4215. Sk., 4217. Sk., 4219 Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
TİRE
4 Eylül (Mehmet Gürer Cd., Samim Üzer Cd.), Atatürk (İstasyon Cd.), Fatih (19 Mayıs Cd., 30 Ağustos Cd., 50. Yıl Cd., Acar Sk., Ayasofya Cd., Bahadır Sk., Başak Sk., Behçet Kadı Sk., Buhar Sk., Bulut Sk., BURCU, Çam Sk., Can Egeli Sk., Cemre Sk., Demokrasi Cd., DENİZ CD, Deniz Cd., Dergah Sk., Destan Sk., Deva Sk., Dicle Sk., Dikmen Cd., Duru Sk., Duygu Sk., Efe Sk., Ekol Sk., Elmas Sk., Evliya Çelebi Sk., Faik Berker Sk., Furkan Sk., GÖKKUŞAĞI, Hacı Hafız Bekir Hoca Cd., Halim Ertürk Cd., Hurşit Seni Cd., İbrahim Karaoğlanoğlu Cd., İmam Hatip Cd., İstasyon Cd., İzmir Ödemiş Yolu, Levent Cd., Mehmet Güvensay Cd., Mehmet Hüsnü Tükel Sk., Mehmet Kurşaklı Sk., Mehtap Sk., Melisa Sk., Millet Cd., Mimar Sinan Cd., Mimoza Sk., Mollaarap Cd., Okyanus Sk., Sadık Giz Cd., Saim Falakalı Cd., Saraybosna Cd., Selimiye Cd., Selin Sk., Sevinç Sk., Tevfik Helvacıoğlu Sk., Turgut Özal Blv., Türker Sk., Ulus Cd., Vakıf Sk., Yahya Kemal Cd., Yakut Sk., Zübeyde Hanım Cd.), İbni Melek (Burak Bey Cd., Çakallık Küme Evleri, İlkadım Cd., Samim Üzer Cd., Turgut Özal Blv.)
Şehir ve Yerel Bölge Rehberleri
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
***
Fatih (Mollaarap Cd.), İbni Melek (1. Namazgah Küme Evleri, 2. Namazgah Küme Evleri, Ayçiçeği Sk., Ayışığı Sk., Çağlayan Cd., Can Egeli Sk., Çoban Mezarlığı Küme Evleri, Diyar Sk., Doğan Cd., Fahrettin Atalay Cd., Kıbrıs Şehitleri Cd., Mustafa Kemal Cd., Sadık Giz Cd., Samim Üzer Cd., Şehit Yüzbaşı Gültekin Başargan Cd., Selçuk Cd., Şuur Nizamoğlu Cd., Tire Sk., Turgut Özal Blv., Zübeyde Hanım Cd.), Kaplan, Turan (Altıntepe Sk., Batıdağ Küme Evleri, Bayramlı Sk., Bülbül Sk., Doğuş Sk., Hakime Sk., Selçuk Cd., Yığıntaş Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 09:30
TORBALI
Demirci (18. Sk., 19. Sk., 6253. Sk., 6420. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd.), Yeşilköy (6421. Sk., 6421/1. Sk., 6422. Sk., 6423. Sk., 6423/1. Sk., 6423/2. Sk., 6423/3. Sk., 6423/5. Sk., 6424. Sk., 6424/1. Sk., 6425. Sk., 6426. Sk., 6427. Sk., 6427/1. Sk., 6427/2. Sk., 6427/3. Sk., 6428. Sk., Fatih Sultan Mehmet Cd., İzmir Aydın Cd., Tahtalı Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 11:00
URLA
Camiatik, Kuşçular (8004. Sk., 8007. Sk., 8009. Sk., 8009/1. Sk., 8009/2. Sk., 8011. Sk., 8013. Sk., Ihlamur Sk.), Naipli
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
***
Kalabak (3311. Sk., 3315. Sk., 3316. Sk.), M. Fevzi Çakmak (Muammer Aksoy Cd.), Şirinkent (3318. Sk., 4228. Sk., 4228/1. Sk., 4232. Sk., 4232/1. Sk., 4234. Sk., 4236. Sk., 4238. Sk., 4246. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., 4253. Sk., 4255. Sk., 4256. Sk., 4259. Sk., 4266. Sk., 4267. Sk., 4275. Sk., 4300. Sk., 4301. Sk., 4302. Sk., 4303. Sk., 4304. Sk., 4306. Sk., Muammer Aksoy Cd.), Zeytinalanı (4134. Sk., 4138. Sk., 4151. Sk., 4152. Sk., 4154. Sk., 4169. Sk., 4171. Sk., 4173. Sk., 4175. Sk., 4177. Sk., 4179. Sk., 4249. Sk., 4251. Sk., İsmet İnönü Blv.)
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 17:00
***
Atatürk (2025/1. Sk., 2172/1. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd.), Yenice (2300. Sk., 2301. Sk., Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Doktor Mustafa Reşit Aydın Cd., İncirli Küme Evleri)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
BEYDAĞ
Aktepe (Aydın Sk., Köprübaşı Mevkii Sk.), Atatürk (50. Yıl Cd., Atatürk Kültür Cd., Atatürk Mah İç Yol, Balcı Sk., Barış Sk., Bülbül Sk., Çamurcu Sk., Dönmez Sk., Eşme Sk., Ferah Sk., Güler Sk., İstiklal Cd., Kalender Sk., Kıbrıs Sk., Korgalı Sk., Nazilli Cd., Özgür Sk., Patika, Sağlık Sk., Şehit Osman Sarı Cd., Selvi Sk., Şentürk Sk., Sogukkuyu Küme Evleri, Turp Sk., Yıldız Sk., Yüksel Sk., ZEYBEK), Beyköy (Sevgi Sk.), Erikli (Beydağ Nazilli Yolu, Değirmen Sk., Sedef Küme Evleri), Mutaflar, Tabaklar (Sedef Küme Evleri), Yeniyurt (Kuyu Küme Evleri, Nazilli Cd., Patika)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
BUCA
Karacaağaç (4010. Sk., 4022. Sk., Meşelik Yolu Sk., Yolüstü Mevkii Sk., YOLÜSTÜ SOKAK)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 11:00
***
Fırat (265/8. Sk., 270/1. Sk., 270/10. Sk., 270/11. Sk., 270/2. Sk., 270/3. Sk., 270/4. Sk., 270/5. Sk., 270/7. Sk., 272. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 16:00
MENDERES
Oğlananası Atatürk (6424. Sk., Eski Aydın Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 11:00
BALÇOVA
Çetin Emeç (6000. Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:00
ÇİĞLİ
Balatçık (8789/4. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 11:00
***
Balatçık (8789/2. Sk., 8903/2. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 11:00 - 13:00
***
Atatürk (8809/10. Sk., 8930. Sk., 8930/1. Sk., Ahmet Yesevi Blv.), Evka-5 (8930. Sk., 8930/1. Sk., 8930/2. Sk., 8930/3. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 13:00 - 14:00
GÜZELBAHÇE
Yelki
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 17:00
BAYRAKLI
Osmangazi (597. Sk., 598. Sk., 599. Sk., 600. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 607. Sk., 608. Sk., 609. Sk., 614. Sk., 614/1. Sk., 615/1. Sk., 615/2. Sk., 615/3. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., Yavuz Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 12:00
***
Osmangazi (569. Sk., 569/2. Sk., 569/3. Sk., 577. Sk., 578. Sk., 579. Sk., 580. Sk., 581. Sk., 582. Sk., 588. Sk., 589. Sk., 597. Sk., 597/2. Sk., Dumlupınar Cd., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., İbrahim Racı Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 12:00 - 15:30
***
Osmangazi (583. Sk., 584. Sk., 585. Sk., 586. Sk., 587. Sk., 588. Sk., 590. Sk., 590/1. Sk., 590/2. Sk., 590/3. Sk., 593. Sk., 594. Sk., 595. Sk., 596. Sk., 597. Sk., İbrahim Ethem Cd., İbrahim Galip Cd., Osmangazi Cd.)
Kesinti yapılacak saatler: 14:30 - 17:00
KARABAĞLAR
Bahar (2904. Sk., 2918. Sk., Ali Rıza Avni Blv., Halide Edip Adıvar Cd.), Bahçelievler (508. Sk., 509. Sk., 509/5. Sk., 509/8. Sk., 510. Sk., 510/2. Sk., 510/3. Sk., 510/5. Sk., 9114/1. Sk., 9163/1. Sk., 9165/4. Sk., 9165/5. Sk., Ulu Önder Cd.), Çalıkuşu (Eski İzmir Cd., Halide Edip Adıvar Cd.), Doğanay (9104/1. Sk., 9104/2. Sk., 9106/1. Sk., 9106/2. Sk., 9106/3. Sk., 9106/4. Sk., 9110. Sk., 9110/2. Sk., 9114. Sk., 9163. Sk., 9165. Sk., 9165/1. Sk., 9165/2. Sk., 9165/3. Sk., 9165/4. Sk., 9165/5. Sk., Saim Çıkrıkçı Cd., Ulu Önder Cd.), Esenlik (9120. Sk., 9122. Sk., 9124. Sk., Ulu Önder Cd.), Gülyaka (2971/1. Sk., Saim Çıkrıkçı Cd.), Reis (9114. Sk., 9114/1. Sk., 9116/2. Sk., 9118. Sk., 9120. Sk., 9163. Sk., 9163/1. Sk., 9163/2. Sk., 9165. Sk., 9165/1. Sk., Ulu Önder Cd.)
Şehir ve Yerel Bölge Rehberleri
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 03:00
***
Özgür (3971. Sk., 3972/4. Sk.), Yüzbaşı Şerafettin (3932. Sk., 3937. Sk., 3940/1. Sk., 3940/2. Sk., 3961/1. Sk., 3961/2. Sk., 3961/3. Sk., 3961/4. Sk., 3971. Sk., 3971/1. Sk., 3972. Sk., 3972/3. Sk., 3972/4. Sk., 3973. Sk., 3973/1. Sk., 3976. Sk., 3984. Sk., 3984/2. Sk., 3985. Sk.) Tahsin Yazıcı (9300. Sk., 9305. Sk., 9316. Sk., 9327. Sk., Fatin Rüştü Zorlu Cd., Yunus Emre Cd.) Cennetçeşme (3988. Sk., 3995. Sk., 3995/1. Sk., 3995/2. Sk., 3996. Sk., 3996/1. Sk., 3996/2. Sk., 3996/3. Sk., 3996/8. Sk., 3996/9. Sk., 3997. Sk., 3997/1. Sk., 3997/2. Sk., 3998/1. Sk., 3998/3. Sk.) Cennetçeşme (3988/3. Sk., 3990/6. Sk., 3991. Sk., 3991/1. Sk., 3991/2. Sk., 3991/3. Sk., 3991/4. Sk., 3991/5. Sk., 3991/8. Sk., 3991/9. Sk., 3994. Sk., 3994/1. Sk., 3994/3. Sk., 3994/4. Sk., 3994/5. Sk., 3996/3. Sk., 3997. Sk., 3997/3. Sk., 3997/4. Sk., 3997/5. Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:00
***
Tırazlı (1001. Sk., 1002. Sk., 1006. Sk., Çamlık Sk., Fırıncı Sk., Gökgedik Sk., Kahya Sk., Kekik Sk., Kutlu Aktaş Cd., Menekşe Sk., Mestan Sk., Radar Cd., Sağlık Sk., Şirin Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
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