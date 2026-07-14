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15 Temmuz Türkiye, 15 Temmuz’un 10. Yılında Şehitlerini Anma Yürüyüşüyle Yâd Edecek
15 Temmuz

Türkiye, 15 Temmuz’un 10. Yılında Şehitlerini Anma Yürüyüşüyle Yâd Edecek

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Türkiye, 15 Temmuz’un 10. Yılında Şehitlerini Anma Yürüyüşüyle Yâd Edecek

15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla İstanbul’da “15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü” düzenlenecek. Demokrasi ve Millî Birlik Günü programları kapsamında yapılacak yürüyüşe binlerce vatandaşın katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenecek yürüyüş, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ve 15 Temmuz Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Program, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da Zincirlikuyu Metrobüs durağında başlayacak., 15 Temmuz Şehitliği’nde sona erecek.

Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinliklerinin önemli programları arasında yer alacak.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimine karşı milletin ortaya koyduğu tarihi direnişin simge mekânlarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, darbe girişiminin 10. yılında bir kez daha demokrasiye, millî iradeye ve şehitlerin aziz hatırasına sahip çıkma kararlılığının sembolü olacak.

Bu yıl “İrade Bizim, Zafer Bizim” temasıyla düzenlenecek yürüyüşte, vatandaşlar şehitleri anmak ve millî birlik ruhunu yaşatmak amacıyla bir araya gelecek. Programın sonunda katılımcılara günün anısına özel olarak hazırlanan tişört, şapka, çanta ve hatıra madalyası takdim edilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Yürüyüşü’nün, 15 Temmuz ruhunun gelecek nesillere aktarılmasına, millî hafızanın canlı tutulmasına ve demokrasi bilincinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

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