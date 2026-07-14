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Spor Trabzonspor’dan Rick van Drongelen atağı
Spor

Trabzonspor’dan Rick van Drongelen atağı

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Trabzonspor’dan Rick van Drongelen atağı

Süper Lig devi Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i transfer etmek için görüşmelere başladı.

Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, stoper bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen için temaslara başladı.

A Spor'un haberine göre Trabzonspor ve Samsunspor, Rick van Drongelen transferinde rakamlar konusunda birbirine çok yakın.

27 yaşındaki stoper, Samsunspor kariyerinde 112 maça çıkarken 8 gol - 3 asistlik performans sergiledi.

Hollandalı stoperin Samsunspor'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

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