Trabzonspor’dan Rick van Drongelen atağı
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Süper Lig devi Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Hollandalı stoper Rick van Drongelen'i transfer etmek için görüşmelere başladı.
Yaz transfer dönemini hareketli geçiren Trabzonspor, stoper bölgesini güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavililer, Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Rick van Drongelen için temaslara başladı.
A Spor'un haberine göre Trabzonspor ve Samsunspor, Rick van Drongelen transferinde rakamlar konusunda birbirine çok yakın.
27 yaşındaki stoper, Samsunspor kariyerinde 112 maça çıkarken 8 gol - 3 asistlik performans sergiledi.
Hollandalı stoperin Samsunspor'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.