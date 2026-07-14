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Ekonomi
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Yeniakit Publisher
Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

ŞOK, 15-21 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda Nespresso Inissia kapsül kahve makinesi fırsatını bugün başlatıyor. 19 bar basınç sistemi ve programlanabilir espresso ile lungo seçenekleriyle bu ürün gerçek bir lezzet efsanesi. 7 adet tanışma kapsül seti hediyeli makine, 25 saniye hızlı ön ısınma süresi, 0.7 litre çıkartılabilen su haznesi ve otomatik kapanma özelliğiyle mutfağınıza konfor getiriyor. Kaçırılmayacak bu profesyonel teknoloji sınırlı stoklarla bugün ŞOK mağazalarında sizi bekliyor.

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Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

ARZUM CLEAN COMPACTO SÜPÜRGE MAVİ Fiyat: 3,499 TL NESPRESSO INISSIA KAPSÜL KAHVE MAKİNESİ Fiyat: 6,299 TL

#2
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

KOLTUK ÖRTÜSÜ Fiyat: 199 TL KLİMALI YASTIK Fiyat: 299 TL

#3
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

ELİT RATTAN DESEN KOLTUK Fiyat: 999 TL ELİT RATTAN DESEN SEHPA Fiyat: 249 TL

#4
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

POLİSAN QUARTZ TAVAN BOYASI 17,5 KG Fiyat: 599 TL POLİSAN QUARTZ İÇ CEPHE BOYASI KUMSAL BEJİ/MARJİNAL GRİ Fiyat: 499 TL

#5
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

PRİL KLASİK ELDE BULAŞIK DETERJANI 4 KG Fiyat: 199 TL PORÇÖZ LAVABO AÇICI JEL 1 L Fiyat: 119 TL

#6
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER HEINZ KETÇAP 342 G+MAYONEZ 330 G Fiyat: 160 TL DALIN PERİ MASALI KOLONYA 150 ML Fiyat: 89 TL PEROS YUMUŞATICI ÇEŞİTLERİ 960 ML Fiyat: 85 TL DURU SIVI SABUN ÇEŞİTLERİ 3 L Fiyat: 139 TL ASPEROX PEMBE GÜÇ LEKE ÇIKARICI 650 ML Fiyat: 149 TL

#7
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

SUPERFRESH PİZZA KING 4’LÜ Fiyat: 259 TL HATIR TÜRK KAHVESİ 100 G Fiyat: 79,90 TL

#8
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

COLGATE TOTAL GELİŞMİŞ NANE TEMİZLİĞİ/GELİŞMİŞ BEYAZLIK DİŞ MACUNU 75 ML Fiyat: 110 TL

#9
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

FUJIPLUS 12000 BTU DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Fiyat: 23,999 TL ALTUS ALMD 20 MİKRODALGA FIRIN Fiyat: 3,399 TL

#10
Foto - Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor

TEFAL PRO EXPRESS PROTECT GV9230 BUHAR KAZANLI ÜTÜ Fiyat: 10,199 TL TEFAL PERFECTMIX 1200 W 2 LİTRE YÜKSEK HIZLI SMOOTHIE BLENDER Fiyat: 6,299 TL

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