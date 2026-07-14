Bu hafta elektronik eşyalara doyacaksınız! ŞOK'ta 15 Temmuz çarşamba günü dev indirimler geliyor
ŞOK, 15-21 Temmuz 2026 aktüel kataloğunda Nespresso Inissia kapsül kahve makinesi fırsatını bugün başlatıyor. 19 bar basınç sistemi ve programlanabilir espresso ile lungo seçenekleriyle bu ürün gerçek bir lezzet efsanesi. 7 adet tanışma kapsül seti hediyeli makine, 25 saniye hızlı ön ısınma süresi, 0.7 litre çıkartılabilen su haznesi ve otomatik kapanma özelliğiyle mutfağınıza konfor getiriyor. Kaçırılmayacak bu profesyonel teknoloji sınırlı stoklarla bugün ŞOK mağazalarında sizi bekliyor.