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Ekonomi Bak sen şu işe! Avrupalılar, ucuz akaryakıt almak için istasyon istasyon geziyor
Ekonomi

Bak sen şu işe! Avrupalılar, ucuz akaryakıt almak için istasyon istasyon geziyor

Yeniakit Publisher
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Bak sen şu işe! Avrupalılar, ucuz akaryakıt almak için istasyon istasyon geziyor

Avrupa; CHP ve beslemesi trollerin gazıyla hayal kuranların hevesini kursağında bırakmaya devam ediyor. Sürücüler yüksek maliyetler karşısında ucuz istasyonları arıyor.

Avrupa genelinde enerji maliyetlerindeki dalgalanmalar, özellikle Almanya ve Avusturya'da araç sahiplerini yakıt tüketimi konusunda daha stratejik davranmaya itiyor. 13 Temmuz 2026 itibarıyla akaryakıt piyasalarında gözlemlenen fiyat hareketliliği, tüketicileri marka istasyonlar yerine bağımsız işletmelere ve dijital karşılaştırma araçlarına yönlendirmiş durumda.

Günümüzde yakıt maliyetlerini düşürmenin temel yolu, akıllı telefon uygulamaları üzerinden anlık fiyat takibi yapmak. Özellikle Almanya'da yaygın kullanılan fiyat karşılaştırma platformları, sürücülerin güzergah üzerindeki en ucuz istasyonları tespit etmelerine olanak tanıyor. Uzman raporlarına göre, dijital araçlar sayesinde yapılan küçük rota değişiklikleri, toplam yakıt maliyetinde ciddi tasarruflar sağlayabiliyor.

 

Sürücülerin en çok dikkat etmesi gereken noktalardan biri, otoban üzerindeki istasyonlar ile şehir içindeki istasyonlar arasındaki fiyat uçurumu. ADAC verileri, otoban üzerindeki istasyonların genellikle çok daha yüksek fiyatlar talep ettiğini ortaya koyuyor. Şehir merkezinden veya ana yoldan sadece birkaç kilometre içeri girerek yakıt almak, litre başına anlamlı bir fiyat avantajı sunuyor.

Temmuz 2026 dönemi verilerine bakıldığında, Avusturya'da benzin (Super E10) fiyatlarının ortalama 1,69 €/L, dizel fiyatlarının ise 1,73 €/L seviyelerinde seyrettiği görülüyor. Avrupa genelindeki eğilimler incelendiğinde, dizel fiyatlarının Avusturya'da 2,20 euro seviyelerine kadar çıktığı farklı bölgeler olduğu görülürken, genel ortalamanın bölgesel rekabetle dengelendiği anlaşılıyor.

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