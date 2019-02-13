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Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili detaylar belli olmaya başladı. Artık bedelli askerlik için yaş koşulu aranmayacak.

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:57
Yeni askerlik sisteminde detaylar belli oldu!

AK Parti'nin bedelli askerliğin de içinde yer alacağı askerlik sistemiyle ilgili çalışmasında ayrıntılar netleşmeye başladı.

Askerliğin eğitim durumuna göre 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemler halinde yapılması üzerinde durulan yeni çalışmaya göre, bu sürelerde askerlik yapması gereken yükümlüler, ‘bedelli’ olarak nitelendirilebilecek 1 aylık temel hizmetini tamamlaması koşuluyla diğer süreleri bedelini ödeyerek askerlik hizmetini yapmış sayılacak.

Seçimden sonra TBMM'ye gelecek

Bedelli askerlik için yaş koşulu aranmayacak. Askerlik hizmeti sırasında orduda kalmak isteyenler, süresini tamamladıktan sonra 3 yıllığına ‘sözleşmeli subay’ olarak istihdam edilebilecek. Bu süre sonunda uygun görülenler kadrolu olarak subaylığa geçiş yapabilecek. Üzerinde çalışmaları süren taslak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayı alındıktan sonra Meclis gündemine getirilecek. Ancak bunun seçimden önce TBMM’ye gelmesi beklenmiyor.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 17:57
  1. yeni askerlik sistemi
  2. bedelli askerlik

YORUM YAZ

  • Emre EnginEmre Engin19 dk önce
    Askerliğin bedeli para olmamalı.
  • AnneAnne39 dk önce
    Seçimden sonra buyasa çıkarsa oy atmak için bile gitmem 6 aydır bekliyorum askerligin düşmesini2 oğlumuz asker 9 aya düştüğünün müjdesini Annelere seçimden önce vermeli Başbakanımız
  • Hakki Çeçen Hakki Çeçen 53 dk önce
    Askerlik yaptığımızdönemlerde yatmayan sigortalarımızı da askerliğe saysınlar. Hep bize hep bize demesinler allah gözünüzü doyursun
  • Ramazan altunkayaRamazan altunkaya2 sa önce
    Ben şuan askerdeyim kim yararlanacak askerde olanlar yararlana bilecek mi
  • Asker annesi Asker annesi 3 sa önce
    Seçimden önce gelsin lütfen ne fark edicek
  • SofuoğluSofuoğlu4 sa önce
    BEDELLİ ASKERLİK OLMAZ.HERKES O ÖDENECEK PARAYI TEMİN EDİP BEDELİNİ ÖDEYİP, ASKERLİKTEN YIRTARSA, KİM ASKERE GİDECEK?HİÇ KİMSE!ASKERLİK ÇAĞINA GELMİŞ GENÇLERDE YIĞILMA FAZLAYSA, ASKERLİK SÜRESİNİN KISALTILMASINA GİDİLMELİDİR.YETKİLİ VE ETKİLİLERE VE REİS'E BİR VATANDAŞ OLARAK ÇAĞRIMDIR.VATAN GÖREVİ PARAYLA OLMAZ!
  • AbdullahAbdullah5 sa önce
    Seçimden sonra gelecek diyorlarsa o yasa gelmez öbür seçime kadar.

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