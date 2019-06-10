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Yeni askerlik sistemi terhisler ne zaman askerlik yasası son dakika kimler terhis olacak?

Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bayramdan önce komisyonlarda görüşelemeyen yeni askerlik yasasının görüşmelerine ilişkin yeni açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. Bostancı yaptığı açıklamada, yeni askerlik sisteminin 11 Haziran Salı Günü görüşüleceğini açıkladı. Peki Yeni askerlik yasası ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi terhisler ne zaman askerlik yasası son dakika kimler terhis olacak?

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:32
Yeni askerlik sistemi terhisler ne zaman askerlik yasası son dakika kimler terhis olacak?

Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Bayramdan önce komisyonlarda görüşelemeyen yeni askerlik yasasının görüşmelerine ilişkin yeni açıklama AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı yaptı. Bostancı yaptığı açıklamada, yeni askerlik sisteminin 11 Haziran Salı Günü görüşüleceğini açıkladı. Peki Yeni askerlik yasası ne zaman yasalaşacak? Yeni askerlik sistemi terhisler ne zaman askerlik yasası son dakika kimler terhis olacak?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı son dakika açıklamasında "Yeni askerlik teklifini bu hafta yasalaştırmayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu. 

Askerliğin 6 aya düşürülmesi ile birlikte bir yenilik daha getirildi. Askerlik sonrası iş problemi olanlar 12 ay askerlik yapmak isterlerse bunu maaş karşılığında yapacaklar. Bakan Hulusi Akar, 6 ay maaşlı askerlik yapacaklara ödenecek ücretin 2 bin TL olduğunu açıkladı.Yeni askerlik sisteminde askerlik çağına gelen her birey zorunlu olarak 1 ay kışlanın kapısından girecek. 1 ay sonra bedelli askerlik tercihinde bulunabilecek olan askerler belirlenen ücreti ödemek kaydı ile tezkere alabilecek. Bedelli askerlik yapmak istemeyenler ise askerliğe devam edecek.

Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? Kimler terhis olacak?

Askerlik tecil yaşı ile ilgili de bir yeniliğe gidildi. Bakan Akar yaptığı açıklamada, "Eskiden gençlerin bedelli askerlik çıkar umuduyla okullarını uzattıklarına dikkati çeken Bakan Akar, "Lisede 29 olan erteleme yaş sınırını 22'ye indiriyoruz, Meslek liselerine artı 3 sene daha ekliyoruz 25 yaşına kadar devam etme şansı veriyoruz. Meslek yüksek okulları ve lisans 28, lisansüstü 32, doktora 35, tıp 35, sporcu 35 yaş oluyor. Bunları aşağı çekerek lüzumsuz beklemeleri, tıkanıklıkları ve insanların bir an önce bu işi bitirerek işlerini güçlerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz " ifadesini kullandı.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

2018 yılı içerisinde bir kereye mahsus olarak çıkarılan bedelli askerlik yasal zemine oturtularak kalıcı hale getirildi. Bakan Akar, "Bedelli askerlik ücreti asteğmen maaşının 6 katı, 30 bin tL olarak belirlendi" dedi. Bedelli askerlik ücreti tek seferde peşin olarak ödenecek.

Yeni askerlik yasası ne zaman yasalaşır?

Yeni askerlik sistemi ile ilgili görüşmeler 11 Haziran Salı günü başlayacak. Sistem ile ilgili görüşmelerin süratle tamamlanması ve Genel Kurul'da oylanması bekleniyor. AK Parti ve MHP grubunun kesin olarak destek vereceği sisteme diğer partilerin de destek vermesi bekleniyor. Görüşmelerde bir tıkanma yaşanmazsa yeni askerlik sistemi hafta başında yürürlüğe girebilir.

 

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:32
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