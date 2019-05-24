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Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi (7)

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek- Mevcut kanun kapsamında erteli durumda bulunan yükümlülerin, erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece mülga kanundaki yaş sürelerine kadar askerliklerinin ertelenmesine devam edilecek

24 Mayıs 2019 Cuma 01:49
Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi (7)

TBMM (AA) - Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar bir defaya mahsus olmak üzere ilk bedelli askerlik kurasına girebilecek.

Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edilen Askeralma Kanunu Teklifine göre, askerlik şubeleri, kendi şubelerine kayıtlı yükümlüler hakkında yaptıkları işlemleri, diğer askerlik şubelerine kayıtlı yükümlüler hakkında da yapacak ve neticesini ilgili askerlik şubesine bildirecek.

Düzenlemenin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasların belirlenmesine ilişkin yönetmelik, kanunun yayımı tarihinden itibaren 6 ay içinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanacak.

Bu düzenlemede öngörülen yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut yönetmeliklerin bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilecek.

Teklifle, yedek astsubaylık statüsü ihdas edildiği için söz konusu ekleme doğrultusunda yasal uyum sağlanması amacıyla diğer mevzuatta değişiklikler yapılıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi durumunda uygulama alanı kalmayacak olan kanunlar da mülga ediliyor.

Mülga edilen Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu'na mevzuatta yapılan atıflar bu kanuna yapılmış sayılacak.

Bu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten önce, mülga Askerlik Kanunu kapsamında erteli durumda bulunan yükümlülerin, erteleme şartlarını kaybetmedikleri sürece mülga kanundaki yaş sürelerine kadar askerliklerinin ertelenmesine devam edilecek.

Askerlik hizmetine devam edenlerden Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı emrine verilenlerin sayı, istek, tercih durumları ve özlük hakları, bu kanun hükümlerine uygun olarak ilgisine göre Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülecek.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihte yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlardan istekli olanlar bir defaya mahsus olmak ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenecek ilk bedelli askerlik kurasına girmek üzere bedelli askerlik müracaatında bulunabilecek. Bunlardan kurada bedelli askerlik hizmetine tabi tutulacaklar arasına seçilemeyenler, yeniden bedelli askerlik müracaatında bulunamayacak ve müracaat öncesi durumlarına göre silah altına alınacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik hizmetine erbaş ve er olarak devam edenlerden 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan, istekli olup gerekli şartları taşıyıp talepleri kabul edilenler, 6 ay süre ile sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edebilecek.

- "Kadınlar da askerlik yapabilsin"

Teklifin maddeleri üzerine söz alan MHP Bursa Milletvekili Mustafa Hidayet Vahapoğlu, teklifte, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecburdur." maddesinin yer aldığını belirterek, bir esneklik getirilerek talep halinde kadınların da er, astsubay veya yedek subay olarak askerlik yapmasına imkan sağlanmasını istedi.

Reformdan söz edilecekse böyle bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Vahapoğlu, "Türk kadınlarına güvenin. Gitmek isteyen kadını askere alalım." dedi.

Milletvekillerinin soruları üzerine Milli Savunma Bakanlığı ASAL Genel Müdürü Tuğgeneral Davut Ala, bedelli askerlik başvuruların aralık ayına kadar alınacağını ve kura çekimlerinin aralık ayı sonuna kadar tamamlanacağını bildirdi.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 01:49
  1. Askeralma Kanun Teklifi
  2. Yeni askerlik sitemi komisyonda kabul edildi

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