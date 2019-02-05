Yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İlk taslak sunuldu!

Askerlikte yeni düzenlemeyle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Yeni sistemle ilgili ilk çalışma bugün kabineye sunuldu. Kısa sürede tamamlanacak." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısından sonra yeni askerlik sistemi hakkında açıklamada bulundu. Kalın, "4 prensip üzerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Kalın, "Bedelli askerliğe şuan 635 bin kişi başvurdu. Yeni askerlik modeli üzerinde çalışılıyor. Bunu daha da çeşitlendiren, 6-9-12 ay gibi zaman dilimlerine yayılabilecek çalışmalar var." dedi. İbrahim Kalın sözlerine şu şekilde devam etti:

"4 tane temel prensip var. Birisi, öngörülebilirlik. İkincisi ihtiyaçlar. Üçüncüsü yükümlülerin eğitimi meselesi. Dördüncüsü ise sürekliliği. Bununla ilgili bir hazırlık yapılıyor. İlk sonuçlar kabineye sunuldu."