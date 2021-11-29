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Teknoloji Yeni anlaşmalar her an gelebilir... Türkiye'den kritik savunma hamlesi
Teknoloji

Yeni anlaşmalar her an gelebilir... Türkiye'den kritik savunma hamlesi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şirketin yürüttüğü uçak ve helikopter projelerine ilişkin Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah'a bilgi verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 17:06:00 - 2021-11-29 17:18:11
Yeni anlaşmalar her an gelebilir... Türkiye'den kritik savunma hamlesi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Malezya'ya yaptığı ziyarette, şirketin yürüttüğü havacılık projelerinin iki ülkenin sahip olduğu kabiliyetlerle daha da geliştirilmesi için bir dizi temasta bulundu.

Bu kapsamda Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ile de bir araya gelen Kotil, Hürjet, Atak, Gökbey maketleri eşliğinde sunum gerçekleştirdi. Kotil, Abdullah Şah'a projeler kapsamında hayata geçirilebilecek iş birliği fırsatları hakkında bilgi verdi.

TUSAŞ, yurt dışındaki ofislerine kısa süre önce Malezya ile bir yenisini ekledi. Kotil'in ziyareti kapsamında, Selangor eyaletinde yer alan Cyberview Futurise yerleşkesinde ofis açan şirket, bu ülkeyle savunma ve havacılık sanayisi alanında ortak yeni projeler için çalışmalara başladı.

Malezya ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri savunma ve havacılık alanında pekiştirecek yeni ofiste görev alacak mühendislerin, dünya havacılık ekosistemine yönelik insansız hava aracından jet eğitim uçağına, helikopter projelerinden modernizasyon programlarına kadar birçok alanda ortak çalışmalar gerçekleştirmesi hedefleniyor.

Kotil'in Malezya ziyareti kapsamında ayrıca Hürjet ile ilgili CTRM ve TUSAŞ arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TUSAŞ, Malezya'nın açtığı 18 uçaklık ihaleye Hürjet ile teklif vermişti.

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Yorumlar

hizipsavar

ben müslüman bir türk olarak gurur duyuyorum ruhumuda 1 dolara satmıyorum. eğer 2 kağıt parçasına bu aziz vatanı teslim edeceksek yazıkalr olsun bize haram olsun bize atalarımızın emanetleri.
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