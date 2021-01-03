Yeni Akit yazdı, bakanlık engelledi: Skandal ifadelerin kullanıldığı çocuk kitabına sınırlama!

Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar ile Aziz Sivaslıoğlu'nun yazdığı 'Büyülü Gökkuşağı' adlı çocuk kitabına sınırlama getirildi.

Yeni Akit skandala dikkat çekmişti

Daha önce Yeni Akit'in gündeme getirdiği kitapta çocuklarımızı zehirleyen skandal ifadeler yer alıyordu:

"Gökkuşağı çok güzeldi. Kaybolana kadar seyrettiler.

Burcu Hanım dedi ki:

Çocukken her şeye inanırdık. Gökkuşağının atlından geçmeyi hayal ederdik. Geçersek erkek olurmuşuz. Erkeklerse kız olurmuş. Ne saçma şey değil mi?

Yılmaz biraz korktu.

Ya kız olursam, diye sordu.

Dilek güldü. Olsun, dedi. Yine arkadaş olur merak etme.

Bir, iki, üç, dediler. Koştular. Gökkuşağının altından geçtiler."

Resmi Gazete'de eşcinsel içerik tespit edilen kitapla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Kitabın içerisindeki bazı ifade ve tasvirlerin 18 yaşından küçüklerin maneviyatı ve gelişimleri üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna karar verilmiştir."

Bazı çevreler rahatsız oldu!

Söz konusu kitaba getirilen kısıtlama muhalif yandaşı medyayı ise rahatsız etti. Gazetemiz Yeni Akit'i hedef gösteren Tele 1, Cumhuriyet, Birgün ve Halk Tv, "Sivaslıoğlu’nun kitabı, Yeni Akit tarafından geçtiğimiz aylarda hedef alınmıştı. Kitapta yer alan 'gökkuşağı' teması nedeniyle hedef alınan kitaptaki ifadeler Yeni Akit tarafından 'skandal' olarak değerlendirilmişti." ifadelerini kullandı.

İşte çocuklarımızı zehirlemeyi hedefleyen o ifadeler: