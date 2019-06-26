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Yeni Akit Gazetesi onursuz homoların hedefinde!

25 Haziran Salı günü düzenledikleri törende buluşan Lut Kavmi'nin azgın torunları, yaşam tarzlarına ilişkin doğru yolu gösteren kişi ve kurumları hedef göstererek adına 'Hormonlu Domates Ödül Töreni' dedikleri bir program düzenledi. Sapkınlar programda Yeni Akit Gazetesi'ne de kinlerini kustu.

26 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
Yeni Akit Gazetesi onursuz homoların hedefinde!

 Taha Emre Özdemir  Ankara 

Onursuzların sözde 'LGBTİ Onur Haftası' kapsamında düzenlediği Hormonlu Domates Ödül Töreni, dün akşam İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kendilerine doğru yol gösteren kişi ve kurumları hedef alan Lut Kavmi'nin azgın torunları, Yeni Akit Gazetesi'ne olan kinlerini kustu.

Birçok kişi ve kuruluşu hedef göstererek alaya alan sapkın güruh, sözde ödüllerine kendilerine psikolojik tedavi öneren Diyanet İşleri Başkanlığı'nı layık görürken, medya alanında da Yeni Akit Gazetesi'ni işaret etti.

Yaşam tarzları gibi sapkın etkinliklerinin sonuçlarını twitter hesabından duyuran azgınlar, 'Medya ödülünün kazananı tabiki Yeni Akit!' ifadesini kullandı.

Ankara Valiliği'nin OHAL'i bahane etmekle suçladılar

Ankara Valiliği'nin OHAL sebebi ile sapkınların yürüyüşünü süresiz olarak iptal etmesini de hazmedemeyen ibneler, "OHAL'i bahane ederek LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü süresiz olarak iptal ettiği için Ankara Valiliği'de hormonlu domates ödülümüze layık görülmüştür" ifadelerini kullandı. Sapkın güruh öte yandan 'Valilik Özel Ödülü ise İstanbul Valiliği'ne gitti.' paylaşımını da yaptı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 12:03
  1. LGBTİ Onur Haftası
  2. Hormonlu Domates Ödül Töreni
  3. Yeni Akit Gazetesi
  4. İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
  5. OHAL
  6. Ankara Valiliği

YORUM YAZ

  • İbrahimİbrahim22 dk önce
    Bu haber AKİT İÇİN GURUR VERİCİ...YA SİZLERİ BEĞENSE İDİ...DÜŞMAN TASDİKLİ OLDUNUZ.AKİT DURMAK YOK,YOLA DEVAM.
  • top savartop savar40 dk önce
    hükümet olarak ne kadar ibne puşt g*t veren varsa hepsini gönderin hollandaya orada istedikleri gibi ibnelik topluk serbest
  • MEMLEKETİMMEMLEKETİM42 dk önce
    BUNLARIN HEPSİNİ YURTDIŞINA SÜRSÜNLER MESELA HOLLANDA

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