Yeni Akit Gazetesi onursuz homoların hedefinde!

Taha Emre Özdemir Ankara

Onursuzların sözde 'LGBTİ Onur Haftası' kapsamında düzenlediği Hormonlu Domates Ödül Töreni, dün akşam İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kendilerine doğru yol gösteren kişi ve kurumları hedef alan Lut Kavmi'nin azgın torunları, Yeni Akit Gazetesi'ne olan kinlerini kustu.

Birçok kişi ve kuruluşu hedef göstererek alaya alan sapkın güruh, sözde ödüllerine kendilerine psikolojik tedavi öneren Diyanet İşleri Başkanlığı'nı layık görürken, medya alanında da Yeni Akit Gazetesi'ni işaret etti.

Yaşam tarzları gibi sapkın etkinliklerinin sonuçlarını twitter hesabından duyuran azgınlar, 'Medya ödülünün kazananı tabiki Yeni Akit!' ifadesini kullandı.

Ankara Valiliği'nin OHAL'i bahane etmekle suçladılar

Ankara Valiliği'nin OHAL sebebi ile sapkınların yürüyüşünü süresiz olarak iptal etmesini de hazmedemeyen ibneler, "OHAL'i bahane ederek LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü süresiz olarak iptal ettiği için Ankara Valiliği'de hormonlu domates ödülümüze layık görülmüştür" ifadelerini kullandı. Sapkın güruh öte yandan 'Valilik Özel Ödülü ise İstanbul Valiliği'ne gitti.' paylaşımını da yaptı.