Yeni Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'la ilgili bomba detay! Meğer...
Yeni kabinede Bekir Bozdağ’ın yerine Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç, yargı camiasında Milli Görüş geleneğinden bir isim olarak biliniyor.
Yeni kabinede Bekir Bozdağ’ın yerine Adalet Bakanı olarak atanan Yılmaz Tunç, yargı camiasında Milli Görüş geleneğinden bir isim olarak biliniyor.
Avukat olan Tunç, siyasete Fazilet Partisi’nde başladı ve 1998-2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, 1999-2004 yılları arasında da Pendik Belediye Meclis üyeliği yaptı. AKP’nin Pendik Kurucu ilçe Başkanı olan Tunç, Bartın’dan 5 dönem üst üste milletvekili seçildi.
1971 Bartın doğumlu olan Tunç, 3 kez bu göreve gelen Bekir Bozdağ’ın yerine yeni Adalet Bakanı oldu. 1995 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Tunç, serbest avukatlık yaptı. Siyasete ise Fazilet Partisi ile atıldı. Tunç, 1998- 2001 yılları arasında Fazilet Partisi Pendik İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, daha sonra AKP’nin Pendik Kurucu İlçe Başkanlığı görevini üstlendi.
23-24-25-26 ve 27. Dönem AKP Bartın Milletvekili olan Tunç, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ile AKP Grup Başkanvekilliği de yaptı. Evli ve 3 çocuğu bulunan Tunç’un kardeşi de kendisi gibi bir avukat. Babası ise emekli bir öğretmen.
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