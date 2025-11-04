Yeni açıklama: MHP'den Demirtaş'la ilgili tahliye kararı verilecektir! Üst düzey isminden Demirtaş mesajı...

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kesinleşen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını değerlendirdi. Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Yıldız, "Türkiye'nin, hem AİHS’nin tarafı olması, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması, hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez" dedi.

İdarenin ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa, aynı şekilde AİHM kararını da yerine getirmek durumunda olduğunu belirten Yıldız, Demirtaş'la ilgili kararın kesinleştiğini vurgulayarak, "Şimdi, ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Paneli, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararın AİHM Büyük Daire’de yeniden ele alınması talebiyle Türkiye’nin geçen ay yaptığı itirazı reddetti. Böylece AİHM'nin dokuz yıldır tutuklu bulunan Demirtaş hakkında verdiği karar kesin hüküm haline geldi. Söz konusu kararın ardından Demirtaş'ın avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısının ardından AİHM'in Demirtaş kararıyla ilgili bir soruya, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır, tahliyesi Türkiye için hayırlı olur" sözleriyle yanıt verdi.