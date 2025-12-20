  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Kadın - Aile
14
Yeniakit Publisher
Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Yoğurdu artık soflarımızın baştacı yapmaya hazır olmamız gerekiyor.

#1
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Özellikle bu soğuk kış günlerinde pek çok hastalığa kalkan olan, sindirimi kolaylaştıran ve kolesterol emilimini minimuma indiren yoğurt, önemli bir besin kaynağı olmasıyla bilinir. Mutfakların vazgeçilmezlerinden biri olan ve faydası saymakla bitmeyen yoğurdu, evde yalnızca 2 malzeme ile kendiniz hazırlayabilirsiniz. İşte detaylar...

#2
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Tarihsel anlamda 6 bin yıldır, yoğurt üretilip tüketildiği tahmin ediliyor. Yoğurt adı Türkçe'dir ve neredeyse tüm dillerde adı aynıdır. Bu sebeple milli yiyeceklerimizden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yoğurt kelimesinin ilk olarak Kaşgarlı Mahmut tarafından 'Divanı Lügat'üt Türk'te kullanıldığını tespit edilmiş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde de yoğurt oldukça değerliymiş ve saray mutfağının vazgeçilmez besin kaynağı imiş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman, Fransa kralının hastalandığı bir dönemde yoğurdu kendisine ilaç olarak göndermiş. Bakterileri öldürücü özelliği nedeniyle yoğurt, Fransa kralını hemen ayağa kaldırmış. Buradan yola çıkarak, Amerika'nın bile daha sonraki yıllarda tanıştığı yoğurt; ilaç olarak tüketilme özelliğini korumuş ve 1900'lerin başında eczanelerde pastörize olarak satılmış.

#3
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Yoğurt; saf olarak tüketilmesinin yanında, dünyada yaygın olarak kullanım şekli meyveli yoğurt formundadır.

#4
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Ancak hangi formda tüketiliyor olursa olsun faydaları saymakla bitmeyecek derecede çoktur.

#5
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Bakterileri, bağırsaktaki mikropları öldürür. Karaciğere, cilt hastalıklarına, damar sertliğine iyi gelir. Uyku vericidir. Sinir hastalıklarında, kandaki kolesterol seviyesini düşürmede etkilidir.

#6
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Büyümeyi ve gelişmeyi hızlandırır.

#7
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

YOĞURT FIRINDA MAYALANIR MI?

#8
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Sabah'a göre; Fırını 50 derecede 10-15 dakika çalıştırıp kapattığımızda, mayaladığımız yoğurtları da üzerlerini kapatmadan fırının içine yerleştirirsek, 4-4.5 saat beklemenin sonunda şahane kıvamlı bir yoğurt elde edebiliriz.

#9
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Fazla sallamadan hemen buzdolabına koyup soğutursak, yedi saatin sonunda kapaklarını kapatıp istediğimiz zaman kullanabiliriz. Bu usulde oda sıcaklığında mayalarken olduğu gibi her tarafını kapatıp battaniyeler ile sarıp sarmalamaya gerek yok.

#10
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

EV YAPIMI YOĞURT MALZEMELER 1 lt. organik inek sütü 1 yemek kaşığı ev yapımı yoğurt veya 1 yemek kaşığı hazır yoğurt

#11
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

PÜF NOKTALARI Yağlı süt her zaman daha iyi sonuç verir, yoğurdunuzun kıvamı daha koyu olur. Paket sütlerle mayalanan yoğurtlar her zaman tutmayabilir, günlük ve açık süt ile mayalanan yoğurt diğerine nazaran hem daha lezzetli, hem de kıvamı daha yoğun oluyor. Yazın yoğurt mayalıyorsanız, üzerini az örtmek lazım ki yoğurdunuz sulanmasın ve ekşimesin.

#12
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

Mayalama işlemi esnasında, mayanın içine katılacak şeker mayalandırmayı hızlandırır, eklenecek tuz ise ekşimeyi geciktirir. YAPILIŞI: Öncelikle sütü maksimum 10 dakika kaynatıyoruz. Kaynattığımız sütün ılınmasını bekliyoruz ve serçe parmağımızla ısıyı kontrol ediyoruz. Buradaki kriterimiz parmağımızın yanmaması ancak sıcak bir ısı hissedilmesi. Sütün ısısı istediğimiz noktaya geldiğinde bir yemek kaşığı yoğurdun içine ılık sütten biraz döküp karıştırıyoruz. Daha sonra sütlü yoğurtlu karışımı ılık sütün içine ilave ediyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerini iyice kapatıp kalın bir örtü havlu ya da battaniye ile etrafını sarıyoruz.

#13
Foto - Şaşkına çeviren yoğurdun inanılmaz özellikleri... Korunmak için her gün 1 kase tüketin...

NOT: Sütü mayalarken eğer elimizde başka bir yoğurt yok ise bir yemek kaşığı tereyağı ile de mayalayabiliriz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polislere ateş açıldı
Gündem

Polislere ateş açıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde uygulama yapan polislere ateş açıldı. Meydana gelen olay sonrası 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı...
Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor
Gündem

Cem Küçük'ten bomba açıklama! Saadettin Saran hiçbir şey daha büyüğü geliyor

Türkiye, Mehmet Akif Ersoy ile başlayan ve tanık ifadeleriyle genişlediği belirtilen uyuşturucu soruşturmasını yakından izliyor. Soruşturma ..
Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor
Gündem

Bülent Arınç da topa girdi: Utanarak izledim! Belli ki birileri süreci sabote etmek istiyor

Bursaspor–Somaspor maçında ve hemen ardından Ankaragücü taraftarlarınca Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratlar ülke genelinde tepki çeke..
Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj
Gündem

Cengiz Çandar’ın kirli sicili! Terörsüz Türkiye sürecine açık sabotaj

Milli birlik ve terörle mücadelede yeni bir dönemi hedefleyen “Terörsüz Türkiye” süreci, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar’ın ..
Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü
Gündem

Neler oluyor? Kocaeli'de İHA düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan bir kırsal alana düşen İHA ekipleri harekete geçirdi.

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!
Gündem

CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde bulunan bir filin öldüğüne dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) çatısı altında CHP'li Ali Mahir Başarır'ı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23