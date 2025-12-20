Beyoğlu’ndan Kadıköy’e KİRLİ AĞ: Aileler Perişan! Üniversiteli Kızlar Kataloglanıyor!

İstanbul’da üniversiteli kız öğrencileri hedef alan kirli bir ağ deşifre oldu. Beyoğlu, Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren organize bir yapının, üniversitelerde okuyan genç kızları gece kulüplerine “göstergeci” olarak yönlendirdiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre; eğlence mekanları, müşteri çekmek ve erkek harcamalarını artırmak amacıyla ilçelerdeki organizatörlerle anlaşma yapıyor. Bu organizatörler, üniversite öğrencisi genç kızları belirli bir ücret karşılığında mekanlara getiriyor. Mekanlar, özellikle kalabalık ve genç kızların yoğun olduğu anları sosyal medyada paylaşarak “popülerlik” algısı oluşturuyor.

Bu kirli sistemde genç kızlara 2 içki, bedava eğlence ve gecelik 750 ile 1200 TL arasında ücret teklif ediliyor. Ancak ilk başta “masum eğlence” olarak başlayan süreç, birçok genç kız için kabusla sonuçlanıyor.

200’DEN FAZLA GENÇ KIZ KATALOGLANMIŞ

Yeni Şafak gazetesinin izini sürdüğü olayda, Beyoğlu’nun arka sokaklarında faaliyet gösteren ve “göstergeci çetesi” olarak bilinen grupların başında Ömer isimli bir organizatörün olduğu tespit edildi. Söz konusu şahsın, üniversiteli kızları tek tek kayıt altına alarak katalog oluşturduğu belirlendi.

Bu kataloglarda; genç kızların kişisel bilgileri, okuduğu üniversite, sisteme kim tarafından dahil edildiği gibi detaylar yer alıyor. Mekan sahiplerine sunulan bu listeler sayesinde, adeta “kız seçimi” yapılıyor. Listede 200’den fazla üniversite öğrencisinin yer aldığı ifade ediliyor.

Benzer yapıların Beşiktaş, Kadıköy ve Avcılar’da da “ajans” adı altında faaliyet gösterdiği, genç kızlar üzerinden büyük paralar kazanıldığı öğrenildi.

AİLESİYLE SORUNU OLAN KIZLAR HEDEFTE

Organizatörlerin üniversitelerdeki öğrenci kulüplerine sızdığı, buralarda temsilciler aracılığıyla ağlarını genişlettiği belirlendi. Özellikle ailesiyle ilişkileri zayıf, anne-babası boşanmış, maddi ve psikolojik olarak kırılgan kızlar bilinçli şekilde seçiliyor.

“Hem eğlen hem para kazan” vaadiyle geceleri çalışmaya ikna edilen öğrenciler, zamanla bu yapının içine çekiliyor. Bazı organizatörlerin ise sosyal medya üzerinden “göstergeci kız aranıyor” ilanları verdiği ortaya çıktı.

“KIZIM ORTADAN KAYBOLDU”

İstanbul’daki bir üniversitede okurken bu ağın içine çekilen E.Y. isimli genç kızın babası R.Y., yaşadığı dramı şu sözlerle anlattı:

“Kızımın annesiyle boşanmıştık. Üniversiteye yeni başlamıştı, apartta kalıyordu. Bir gün okuluna gitmediğini öğrendim. Telefonuna ulaşamadım. Kaldığı eve gittiğimde taşındığını söylediler. Arkadaşları, ‘göstergecilik yapmaya başlamıştı, sabaha karşı geliyordu’ dedi. Aylardır kızımdan haber alamıyorum.”

Yetkililere çağrıda bulunan acılı baba, bu durumun münferit olmadığını vurgulayarak, üniversite gençliğini hedef alan organize bir suç ağı bulunduğunu söyledi.