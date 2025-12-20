CHP zihniyeti yine şaşırtmadı! Meclis kürsüsünden sıkılmadan yalan söylediler: ‘Öldü’ dedikleri fil sapasağlam çıktı!

TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında söz alan CHP’li Ali Mahir Başarır’ın bir yalanı daha ortaya çıktı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi ile ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde o fil ölmüş sayın başkanım. Onu da bir belirteyim size" ifadelerini kullanan vekilin bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu.

Ortaya atılan bu yalanın ardından, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ali Mahir’in iğrenç yalanını ortaya çıkardı. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki filin sağlık durumunu gösteren güncel bir video paylaşıldı. Görüntülerde, öldüğü iddia edilen filin oldukça sağlıklı ve hareketli olduğu görülüyor.

Videoda, bakıcısının uzattığı bal kabağını iştahla yiyen filin neşeli halleri dikkat çekiyor. Hayvanat bahçesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, filin rutin bakımlarının ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığı, herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığı teyit edildi.

Fatma Şahin'den açıklama geldi