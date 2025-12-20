İzmir’de gece trafiğine kritik uyarı! O kavşak saatlerce kapalı olacak!
Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ederken sürücülerin yavaş seyretmesi ve trafik işaretlerine titizlikle uyması gerektiği bildirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu’nda yürütülen çalışmalar nedeniyle 21.00-05.00 saatleri arasında Buca Doğu Kavşağı kolları trafiğe kapatıldı. Bu süre zarfında ulaşımın bir sonraki kavşaktan sağlandığı belirtildi.
Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 21-25. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.
Kayseri-Pınarbaşı yolunun 24-28. kilometrelerinde yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Manavgat-Alanya yolunun 38-43. kilometrelerinde Devren, Ilıksu-Ulaş, Çandırtepe tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Lapseki yolunun 6-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Lapseki-Çanakkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.
İnebolu-Kastamonu yolunun 2-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Ardeşen-Fındıklı yolunun 9. kilometresinde (Işıklı Fırtına Lisesi mevkisi) yaya üst geçidi montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşıma tek şeritten izin veriliyor.