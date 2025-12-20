CHP’li Edirne Belediyesi’nde akraba saltanatı! Nepotizm zirve yaptı

1 Nisan 2024’ten itibaren Edirne Belediyesi’nde yapılan personel alımları kamuoyunda büyük tepki topladı. Edirne Belediyesi Personel A.Ş. ile Ergene Enerji ve Gıda A.Ş. başta olmak üzere birçok birime onlarca kişi alındı. Alımlarda liyakat yerine akrabalık bağları ve CHP teşkilat ilişkilerinin belirleyici olduğu görüldü.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre;

İşe alınanların önemli bölümünü CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, parti yöneticilerinin eşleri, çocukları ve yakın akrabaları oluşturdu.

Eşe, çocuğa, geline kadro

CHP’li Belediye Başkanı Filiz Gencan’ın yeğeni İkbal Ergüden, Özel Kalem Müdürlüğü’nde işe başlatıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Şeren’in gelini Gözde Şeren, Kültür Müdürlüğü’ne alındı.

Eski CHP Kırklareli İl Başkanı Gürcan Saatçi’nin oğlu Mertcan Saatçi, İtfaiye Müdürlüğü’ne yerleştirildi.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nedim Mercan’ın abisi Murat Mercan, abisinin eşi Meltem Mercan ve kardeşinin eşi Sümeyye Mercan da belediye kadrosuna dahil edilen isimler arasında yer aldı.

Parti teşkilatı belediyeye taşındı

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün’ün yeğeni Hatice Aygün,

CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Pelin Sarvanlardan’ın eşi Mehmet Sarvanlardan,

CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Koşan’ın oğlu Emre Koşan ve eşi Ulviye Koşan belediyede işe başlayanlar arasında.

Aynı süreçte eski CHP Edirne İl Başkanı Uygar Sağlam’ın eşi Kader Sağlam da belediye kadrosuna alındı.

Karı-koca belediyede

Kadrolaşma öyle bir boyuta ulaştı ki karı-koca belediyede çalışanlar listesi kabardı.

Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mustafa Çelik’in eşi Kübra Çelik,

CHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Çağatay Can Tasmalı’nın eşi Seçil Tasmalı,

CHP’li Meclis Üyesi Bedrettin Kapu’nun eşi Bahar Kapu belediyede görev alan isimler arasında yer aldı.

Bununla da yetinilmedi. CHP Edirne İl Disiplin Kurulu Üyesi Pınar Gündoğdu ile CHP İl Kadın Kolları Yöneticisi Fevziye Gülgez Atamgüç Hedbe de belediyede istihdam edildi.

Personel A.Ş. yöneticisi oğlunu zabıtaya aldı

Nepotizmin en dikkat çeken örneklerinden biri ise Personel A.Ş. yönetiminde yaşandı.

Personel A.Ş. Müdür Yardımcısı Nilüfer Süzen’in oğlu Doğukan Süzen, Zabıta Müdürlüğü’ne alındı.

İtfaiye personeli Halis Bağcı, yeğeni Fatih Bağcı’yı İtfaiye Müdürlüğü’ne aldırdı.

Ulaşım Hizmetleri personeli İsmail Şahin, iki çocuğunu birden belediyeye soktu. Oğlu Berkecan Şahin ve kızı İlknur Özkan, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde göreve başlatıldı.

Eğitim-Sen Başkanı Nazmi Kırcı’nın kızı İldeniz Kırcı Göçmen ise zabıta memuru yapıldı.

CHP’de ‘liyakat’ söylemi bir kez daha çöktü

CHP’li Edirne Belediyesi’nde yaşananlar, “eşitlik, adalet ve liyakat” söylemlerinin kâğıt üzerinde kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Belediye, adeta CHP teşkilatının arka bahçesine çevrilirken, gençlerin ve iş arayanların hakkının akrabalık ilişkileriyle gasp edildiği yorumları yapılıyor.