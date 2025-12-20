İkramiye çıkanların yüzü hiç gülmedi! Haram kimseye hayır getirmez

Sebahattin Ayan İstanbul

Türkiye’nin alın teri, emek ve kanaat kültürüyle yoğrulmuş topraklarında, masum bir umut gibi sunulan ancak derin bir toplumsal yaraya dönüşen Milli Piyango gerçeği bir kez daha tartışma konusu. Son günlerde art arda patlak veren sanal bahis ve kumar operasyonlarıyla birlikte bu kirli düzenin toplumu nasıl kuşattığı daha net ortaya çıkarken, “bir gecede zenginlik” vaadiyle kurulan bu şeytani tuzakta bilet kuyrukları da uzuyor. Geçmiş yıllarda büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin önemli bir kısmı ise ya intihar ediyor ya da maddi ve manevi çöküşün eşiğinde, sefalet içinde yaşam mücadelesi veriyor. Kontrolsüz harcamalar, yanlış yönlendirmeler, kumar alışkanlığının derinleşmesi ve çevresel baskılar, hayalleri kısa sürede kâbusa çevirirken; uzmanlar bu tabloyu “kolay kazanç illüzyonunun acı faturası” olarak değerlendiriyor ve yıkıma karşı güçlü önlemler alınmasını istiyor. İşte talihlilerin yitik hayatlarına birkaç örnek:

RÜYANIN SONU İNTİHAR OLDU

Milli Piyango’nun 2005 yılındaki çekilişinde büyük ikramiye, işsiz ve 9 çocuk babası olan Ahmet Bayram’a çıktı. 1 milyon 250 bin TL kazanarak bir anda zenginleşen Bayram’ın hayatı, hızla savrulmaya başladı. Önce ailesiyle yollarını ayıran Bayram, ardından eğlence ve kumar alışkanlıklarına yöneldi. Kısa sürede servetini tüketen Bayram, yaşadığı çöküşün ardından evinde yaşamına son vermiş halde bulundu.

Ordu’da 2003 yılında Piyango’dan 844 milyar lira kazanan çaycı Hayri Kaya, büyük ikramiyenin ardından kısa sürede tüm parasını kaybetti. Kazancının tükenmesiyle birlikte yeniden eski mesleği olan çaycılığa dönen Kaya, yaşadıklarını “talih” olarak değil, hayatına ağır bir bedel yükleyen bir kırılma noktası olarak niteleyerek, büyük ikramiyenin kendisi için bir kazançtan çok uğursuzluk getirdiğini söyledi.

1975 yılında büyük ikramiye çıkan Mehmet Sarıoğlu da talihin yüzüne gülmesinin ardından hayatı altüst olan isimler arasında yer aldı. İşten ayrılan Sarıoğlu, bir süre ortadan kaybolarak İzmir ve İstanbul gibi büyük şehirlerde parasını tüketti. Daha sonra köyüne döndü ancak serveti eriyince komşularının desteğiyle ayakta kalabildi. Yaşlılık maaşıyla hayatını sürdürmeye çalışan Sarıoğlu’nun evi yandı. Köylülerin imece usulüyle topladığı parayla evi yeniden onarıldı. Ne var ki yalnızlık ve yoksulluk kaderi peşini bırakmadı; kimsesiz kalan Sarıoğlu, soğuk bir gecede donarak hayatını kaybetti.

Mustafa Savgan, 1979, 82, 84, ve 87 yıllarında tam 4 kez büyük ikramiye kazanmasına rağmen hayatı iflaslarla anılan isimlerden biri olarak uzun süre kamuoyunun gündeminde kaldı. Ayakkabı boyacılığına kadar düşen Savgan, büyük ikramiyelerin insana mutluluk getirmediğinin çarpıcı örneklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Mustafa Savgan, 12 Aralık 2014’te, kaldığı bir yakınının evinde hayatını kaybetti.

PİYANGO DAİRESİ KAPANMALI

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Halil Konakçı Hoca ise bakın neler söylüyor: “Kumar, Allah’ın ayetleriyle ve Efendimiz’in hadis-i şerifleriyle kesin olarak haram kılınmıştır. Bugün devletimizin yasa dışı kumarla mücadele kapsamında bir kampanya başlatmış olması elbette önemlidir. Ancak gerçekten kumarla mücadele edilecekse, bunun ilk adımı Piyango İdaresinin kapatılması olmalıdır. Biz, bin yıllık geçmişiyle Müslüman kimliğiyle öne çıkmış, İslam’a önderlik yapmış necip bir milletiz. Allah’ın haram kıldığı hiçbir unsur, bu milletin milli değerlerinin içinde yer alamaz. Piyango da bunun istisnası değildir. Yasa dışı kumar olarak adlandırılan faaliyetler ailelere ne denli zarar veriyorsa, kazı kazan, piyango, toto ve loto gibi şans oyunları da aynı ölçüde yıkıcıdır. Bunların tamamı kumarın farklı biçimleridir ve acilen son verilmesi gerekir. Haramdan nimet olmaz; haramdan kimse imar edilemez. Haram kazanç, hem bu dünyada hem de ahirette ağır bedeller doğurur.”

YILBAŞI DEĞİL, ASİMİLASYON

Mil Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu da şunları dile getirdi: “Her yıl aynı senaryo ve aynı tezgâh devreye sokuluyor. Bize ait olmayan bir kültür eğlence ve masumiyet ambalajıyla bu millete dayatılırken, Yahudi ve Hristiyan geleneği olan yılbaşı sanki inancımızın doğal bir parçasıymış gibi evlerimize sokuluyor. Bu tabloda her zamanki gibi sahneye Milli Piyango çıkarılıyor; umut tacirliği ve hayal tüccarlığı yapılıyor. Bana çıkarsa diye başlayan cümleler çoğu zaman hüsranla, dağılan ailelerle ve yalnızlıkla son buluyor. Araştırmalar, piyango kazananların büyük bölümünün ne huzur bulabildiğini ne de kazandığı serveti koruyabildiğini ortaya koyuyor. Kısa sürede eriyen paranın geride bıraktığı şey ise pişmanlık ve yıkım oluyor. Haramla gelen paradan hayır doğmadığı gibi kumardan da bereket çıkmıyor. Yılbaşı adı altında yürütülen bu süreç, basit bir eğlence değil; bilinçli bir kimlik aşındırma girişimidir. Bu oyunun figüranı olamayız; inancımızı reytinge, ahlakımızı eğlenceye feda edemeyiz. Takvim değişir, ancak bizim kıblemiz değişmez.”