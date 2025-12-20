  • İSTANBUL
Spor Kadıköy'de nefesler tutuldu! Dev maçın VAR hakemi herkesi şaşırttı!
Kadıköy'de nefesler tutuldu! Dev maçın VAR hakemi herkesi şaşırttı!

Trendyol Süper Lig'in heyecan dolu haftasında bugün karşı karşıya gelecek olan Eyüpspor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakada görev yapacak VAR hakemi netleşti. Kritik karşılaşmada Video Yardımcı Hakem koltuğunda Ferhan Kestanlıoğlu oturacak.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Eyüpspor ile Fenerbahçe saat 17.00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakada Ali Yılmaz düdük çalacak. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Samet Çiçek yapacak. Maçın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.

Mücadelenin VAR koltuğunda ise Ferhan Kestanlıoğlu oturacak, AVAR'da da Serkan Çimen eşlik edecek.

