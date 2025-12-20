Bakan Ersoy'dan Asdendos, Phaselis, Olympos ve Side antik kenti açıklaması: Tüm dünya gıpta ile bakıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapımı tamamlanan Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi ile Demirtaş Kavşağı açılışına katıldı. Ersoy, burada yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile sürekli dirsek teması halinde olduklarını söyledi. "Zira dünyanın en büyük insan hareketinin temelinde turizm var ve bu hareketten en yüksek payı alabilmenin kilidini açacak ilk anahtar, sizi rakiplerinizin bir adım önüne geçirecek olan temel unsur ulaşımdır" diyen Ersoy, "İşte bugün de Türk turizminin kalbi olan bu bölgede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın yeni eserlerinin açılışını yapmak üzere bir aradayız. Alanya Doğu Çevre Yolu Hasbahçe-Kargıcak arasında toplam 15,2 kilometre uzunluğunda, bölünmüş yol standardında projelendirme yapılmıştı. Bu projenin Hasbahçe-Mahmutlar arasında kalan 12 kilometrelik kesimi tamamlandı ve trafiğe açılıyor. Transit trafiğin şehir merkezinin dışına alınmasını sağlayan bu çalışma sahil yolu üzerindeki ulaşımı daha güvenli, konforlu ve yüksek standartlı hale getirmiş; yoğunluğu azaltmıştı. Diğer yandan Alanya-Gazipaşa Yolu üzerinde, hemzemin dönel adalı kavşak olarak hizmet veren Demirtaş Kavşağı da inşa edilen alt geçit ile farklı seviyeli kavşak haline getirilmiştir. Artık Akdeniz Sahil Yolu'nun Alanya-Gazipaşa kesiminde trafik akışı kesintisiz hâle gelmiş; özellikle yaz aylarının o yoğun trafiği ve bunun sebep olduğu gecikmeler önemli ölçüde azalmıştır. Her iki çalışmanın da bölgeye ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak doğrudan ya da dolaylı şekilde elimizi güçlendiren her bir hizmet ve eserin ülkemize ve insanımıza en güçlü faydayı ve kazancı sağlaması adına gece-gündüz çalışmaktayız. Bu yoğun mesainin sonuçlarını en iyi şekilde aldığımızı görmekten son derece memnun olduğumu özellikle belirtmek isterim. Göreve geldiğimiz günden itibaren attığımız adımlarla ülkemize kazandırdığımız nitelikli turist akışı, ürün ve pazar çeşitliliği sayesinde de gelirlerimizi bölgemizdeki tüm olumsuzluklara ve savaşlara rağmen geçen yılın üzerine taşıdık. Bu gerçek, rakamlar üzerinden tasdiklenmiştir" ifadelerini kullandı.

"Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz 50 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir"

Ocak-Eylül ayında turizm gelirinin 50 milyar dolar olduğunu sene sonunda hedeflerinin ise 64 milyar doları yakalayacaklarını belirten Ersoy, "Baktığımızda bu yıl Ocak-Eylül döneminde turizm gelirimiz 50 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir ki bu tüm zamanların 9 aylık gelir rekorudur. 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artış gerçekleştirmiş olduk. Son çeyrek rakamları da oldukça iyi geliyor. Yıl sonu hedefimiz olan 64 milyar doları yakalayacağız. Bu başarıların arkasında oldukça detaylı örülmüş bir strateji mevcut. Bakın bir yandan hava yolundan otoyollara kadar lojistik konuları tüm bakanlıklarımızla ortak hareket ederek çözerken bir yandan da dünyaya örnek olan bir turizm tanıtım stratejisi yürütüyoruz. TGA ile 200'e yakın ülkede tanıtım faaliyetleri yürüttüğümüzün altını çizmiştim. Dünyanın dört bir yanında seyahatini planlayacak potansiyel ziyaretçilerimize ülkemizi tanıtıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın gıpta ile baktığı bir noktaya geldik"

Antalya turizmine önemli katkılar sağladıklarını belirten Mehmet Nuri Ersoy, "Kültür sahasında da Cumhuriyet tarihimizin ilklerini gerçekleştirmekte, rekor üzerine rekor kırmayı sürdürmekteyiz. Geleceğe Miras ve Taş Tepeler gibi sadece ülkemizin değil dünyanın en önemli ve büyük arkeoloji çalışmaları bir yandan devam ediyor. Geleceğe Miras Projemiz ile Antalya'mıza önemli kazanımlar sağladık. Asdendos, Phaselis, Olympos ve özellikle Side antik kentlerinde yürüttüğümüz çalışmalar ile tüm dünyanın gıpta ile baktığı bir noktaya geldik. Bu antik kentlerimiz adeta eski ihtişamlı günlerine döndürüyoruz ve buraları ziyaret eden herkesin o dönemi olabildiğince yaşayabileceği, hissedebileceği bir atmosfer inşa ediyoruz. İlkleri gerçekleştirerek, özgün çalışmalarla öncülük ederek ülkemize ve halkımıza layık oldukları hizmetleri, proje ve eserleri kazandırmaya devam edeceğiz. Bu yolda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız gibi kendi hizmet sahalarında tarih yazan ilgili tüm bakanlıklarımızla omuz omuza yürümeye, en güçlü şekilde iş birliği yürütmeye devam edeceğiz. Ülkemiz ve aziz milletimiz için daima en büyük hedefleri önümüze koyacak, hamasetten uzak akılcı projeler, doğru uygulamalarla bu hedeflere ulaşacak ve durup dinlenmeden daha büyüklerine ilerlemeyi sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirecek, Allah'ın izniyle Türk asrının kapılarını açacağız" şeklinde konuştu

.

Törende konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mevlit Çavuşoğlu ise şunları söyledi: "Bugün önemli bir yolun, çevre yolunun, tünellerin, köprülü kavşaklar ve viyadüklerin açılışını yapıyoruz. Gerçekten sadece bir açılış yapmıyoruz. Alanyalı hemşehrilerimizin de bir hayalini hep birlikte gerçekleştirmiş oluyoruz sayın Bakanım. O nedenle sizlere, tüm çalışma arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve Alanya'ya her zaman önem veren saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımızı arz ediyoruz. Elbette bu yolun 16 kilometresinin bitmesi önemli ama devamını da inşallah hep birlikte bitireceğiz. Önümüzdeki süreçte bazı imar sorunları var. Bazı kavşaklar için de içinde düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bunun için de Karayollarımızın ve Belediye, Alanya Belediyemizin iş birliği yapmasında fayda var. Gördüğünüz gibi her alanda Antalya, Alanya'mıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanımızın da bizlere her zaman yakından ilgisi ve desteği var. Tüm projelerimizi kabinede de her yerde de yakından takip ediyor. O nedenle kendilerine de özellikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerimiz, bugünkü açacağımız yol, köprü, viyadüklerin Demirtaş Köprülü kavşağının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."