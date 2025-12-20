Beşiktaş’ta kritik maç öncesi son hamle! Siyah-beyazlılar kampa girdi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik heyetin son değerlendirmelerin ardından takımı kampa aldığı öğrenilirken, siyah-beyazlılarda maç saatinin beklenmeye başlandığı belirtildi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla sona erdi.