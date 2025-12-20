  • İSTANBUL
Yerel

Beşiktaş’ta kritik maç öncesi son hamle! Siyah-beyazlılar kampa girdi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta kritik maç öncesi son hamle! Siyah-beyazlılar kampa girdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu akşam yapılan antrenmanla tamamladı. Teknik heyetin son değerlendirmelerin ardından takımı kampa aldığı öğrenilirken, siyah-beyazlılarda maç saatinin beklenmeye başlandığı belirtildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Çaykur Rizespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını, bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, gerçekleştirilen taktik çalışmasıyla sona erdi.

