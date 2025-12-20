"Türkiye'den hiç reşit olmayan kız getirdiniz mi?" Epstein dosyalarında dikkat çeken detaylar

yeniakit.com.tr

ABD Adalet Bakanlığı, 30 günlük sürenin ardından, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamaya başladı.

Larry Visoski (tam adı Lawrence Paul Visoski Jr.) yaklaşık otuz yıl boyunca Jeffrey Epstein’in özel pilotu olarak çalışmış Amerikalı bir havacı.

Epstein’ın özel jet filosunu, kamuoyunda “Lolita Express” olarak bilinen uçağı da dahil olmak üzere, 1990’lardan 2019’daki tutuklanmasına kadar yönetti.

Larry Visoski’nin 15 Ekim 2009 tarihinde, savcıya verdiği yeminli ifade (deposition) tutanağı da dünkü dosyalarda paylaşıldı.

"Hatırlamıyorum"

Dosyada Türkiye'den reşit olmayan kız taşındığı yönünde defalarca soru sorulduğu görülüyor: "'Edinilen bilgilere ve kanaate göre, sanık Türkiye'den reşit olmayan kız çocuklarını taşımıştır.' Onun uçaklarından biriyle Türkiye'den ayrıldınız mı hiç?"

Visoski, "Kayıtlara bakmam gerekecek. Türkiye'yi hatırlamıyorum." cevabını veriyor.

Larry Visoski

"Türkiye'den reşit olmayan kız çocuklarını çıkardığınızı hatırlıyor musunuz hiç?" sorusuna ise Visoski, "Hayır, hatırlamıyorum." karşılığını veriyor.

Savcının, "Türkiye'den insanları çıkarıp çıkarmadığınızı veya Türkiye'den ayrılıp ayrılmadığınızı görmek için hangi kayıtlara bakmanız gerekir?" sorusuna ise şu cevabı veriyor:

"Uçuş kayıtlarına bakmam gerekecek ama şahsen Türkiye'ye uçtuğumu hatırlamıyorum."

Bir diğer soru: "Peki, Türkiye'den Amerika Birleşik Devletleri'ne gelen uçuş kayıtlarında uçaktaki kişilerin isimleri yer alıyor mu?"

Cevap: "Olabilir."

"Türkiye'den geldiyse de kayıtlara geçmemiş olabilir"

Sorgunun devamında savcı, Türkiye'ye yapılan 1998-2002 arasındaki uçuşların kayıtlarına nasıl ulaşacağını soruyor.

Visoski birkaç isim verdikten sonra kayıtların onlarda olabileceğini ancak bazı uçuşların belgelenmemiş olabileceğini ima ediyor. Bu detayı yakalayan savcı, "Yani, aslında Türkiye'den bir uçuş kalkmış olsa bile, Türkiye'den kalkışı gösteren hiçbir belge bulunmayabilir, öyle mi?" diye soruyor.

Epstein'in sır küpü ise, "Doğru" diyerek tüyler ürperten bir cevap veriyor. Böylece Visoski, Türkiye'den bir uçuş olsa bile kayıtlara geçmemiş olabileceğini itiraf ediyor.