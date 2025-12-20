Terör örgütü tasfiye edilirken, CHP’nin derdi Din dersi!

ALİ KARAHASANOĞLU

PKK’ya silah bıraktırılmak üzere çaba sarfediliyor..

Çok zorlu bir süreç. Yanlış anlaşılmaya müsait, istismara açık bir operasyon..

Başarıldığında, Türkiye’ye çok büyük bir kazanım sağlayacak, bunun için de dış ve iç mihraklarca sabote edilmeye çalışılan bir süreç..

Komisyon toplantıları yapıldı..

Hiç tahmin edilmeyecek şekilde, MHP milletvekilinin de bulunduğu bir heyet, İmralı’da teröristbaşı Apo ile görüşüp, sadece PKK değil, YPG’nin de silah bırakması için neler yapılabilineceğini görüştü..

Tüm bunlardan sonra..

TBMM içinde oluşturulan heyet, bir rapor hazırlayıp, meclise sunacağı belirtildi..

Tek rapor muydu, her parti ayrı rapor mu, derken..

CHP’nin terörsüz Türkiye için, genel gündemi içine alacak şekilde bir rapor hazırlayıp, kamuoyuna aktarıldığına şahit olduk..

Biz PKK’ya silah bıraktırmayı konuşuyoruz.

Bakın onların derdi ne?

“AYM ve AİHM kararları uygulanmalı!”

Kendi içinde çelişkili bir talep. AİHM kararları ile çelişkili, AYM kararları var. Hangisini uygulayalım.. Ve daha önemlisi, PKK’nın silah bırakması amaçlanan süreç sırasında, AYM veya AİHM kararlarının uygulanmasını istemek, ne alaka?

Yoksa, AİHM’in, Apo’nun serbest bırakılmasına yönelik bir karar arefesinde olduğu tahmin edilip, CHP tarafından, bunun hemen uygulanması mı isteniliyor.

Hem de, PKK daha tam olarak silah bırakmadan?

Soruyorum ve cevap bekliyorum.

Ne alaka, PKK silah bırakırken, “AİHM kararları uygulansın” demek, ne demek?

Terörsüz Türkiye kapsamında, CHP raporundaki tespitleri aktarmaya devam ediyorum:

“ ‘Lozan’ ve ‘Atatürk milliyetçiliği’ vurgusu?”

İstanbul fethedilirken, papazların yaptığı tartışmaya benziyor, bu da.. “Melekler erkek midir, dişi mi?”

Bir yandan teröristbaşı Apo’nun serbest bırakılacağına ilişkin dedikodular üreten CHP takımı, bir yandan da şu söylemi pompalıyor: “Siyasi tutuklular bırakılmalı.”

Soruyorum, kimdir siyasi tutuklu?

