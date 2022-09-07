Yen 24 yılın dibini gördü!

Japon yeni de hükümetten gelen güçlü mesajlar ile Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) açıklamalarına karşın dolara karşı tarihsel düşük seviyeleri test etmeye devam ediyor.

Dolar/yen kuru bu sabah yüzde 1’in üzerinde artarak 1998’den bu yana en yüksek seviyesi olan 144,38’e yükseldi.

Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, para piyasasında yaşanan hızlı ve tek yönlü hareketlerden endişe duyduğunu ve gerekmesi halinde harekete geçeceklerini söyledi. Matsuno, “Hükümet, benzer hareketlerin devam etmesi durumunda, acil durum algısıyla Döviz piyasası hareketlerini izlemeye ve gerekli adımları atmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki de yendeki değer kaybını çok yakından takip ettiğini belirtti. Japonya Merkez Bankası ise planlanmış 5-10 yıllık tahvil alımlarını 500 milyar yenden 550 milyar yene çıkardığını duyurdu.

Ülkede tahvillere gelen satışlar 10 yıllık tahvil getirisini yüzde 0,245 ile BOJ’un tolerans tavanı olan yüzde 0,25’in sınırına taşımıştı. Japon yeni bu yıl dolara karşı yüzde 20 değer kaybetti.